Kate Middleton luce radiante con un vestido midi verde de hilo metálico y falda plisada que la hizo ver muy juvenil

The Duchess of Cambridge during a visit to the University of Derby to meet first-year students and hear how the coronavirus pandemic has affected the start of their undergraduate life and what measures have been put in place on campus to support their mental health, ahead of World Mental Health Day on Saturday. دوقة كامبريدج خلال زيارة إلى جامعة ديربي للقاء طلاب السنة الأولى والاستماع إلى كيفية تأثير جائحة فيروس كورونا على بداية حياتهم الجامعية وما هي الإجراءات التي تم وضعها في الحرم الجامعي لدعم صحتهم النفسية ، قبل اليوم العالمي للصحة النفسية يوم السبت ١٠ أكتوبر.