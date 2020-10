Ninel Conde se casará con su novio Larry Ramos ¡Ya tiene anillo de compromiso!

Ninel Conde es una de las actrices y cantantes que más ha causado polémica en los últimos meses por el pleito legal que mantiene con su ex pareja, Giovanni Medina, quien interpuso una restricción legal para evitar que Ninel se acerque a su hijo Emmanuel. Aunque El bombón asesino ha vivido duros momentos, se ha dado tiempo para disfrutar del amor de nueva cuenta y ya anunció su compromiso con su novio Larry Ramos, quien también está enfrentado un proceso legal debido a que fue acusado de fraude en Estados Unidos.

Ninel Conde y Larry Ramos viajan a Turquía para pasar unos días juntos y fue en ese viaje que él le pidió matrimonio en uno de los restaurantes más lujosos de Bodrum, Turquía, así lo revelo Ninel en exclusiva para la revista People en Español y compartió algunas fotografías del romántico momento.

"Cenamos y a la hora del postre llevaron todo ese arreglo de detalles, de postres, con los dos letreros, y (Larry) sacó el anillo de su saco", contó Ninel Conde, quien también afirmó que no esperaba que Larry le pidiera matrimonio en el día de su cumpleaños número 44. "Sin pensarlo le dije que sí. Estoy muy feliz de tenerlo en mi vida, así que dije que sí me caso con él", aseguró.

Ninel Conde y el empresario colombiano Larry Ramos se conocieron durante una cena en Miami, donde se flecharon y actualmente afirman que son el uno para el otro.

"Es simpático, divertido, súper cariñoso, protector. Me ha apoyado al ciento por ciento moral y económicamente. Tiene súper ritmo como buen colombiano. Nos ponemos de acuerdo súper rápido, no me cela, me apoya en todo, en mi trabajo. Es súper trabajador, responsable, culto, egresado de Harvard y súper maduro emocionalmente”, destacó Ninel Conde a la revista de espectáculos.









