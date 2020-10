Peña Nieto y su familia están de luto; así se despidió Paulina Peña

View this post on Instagram

Como te vamos a extrañar Chatita, como podemos ser egoístas a veces y extrañarte y quererte aquí después que tu nos diste tanto y el dejarte ir para nosotros no era una opción. Siempre creímos que serías eterna. Gracias por tanto amor dado tan incondicionalmente, también por todas las risas y desveladas platicando del mundo y nuestros universos propios. Verte nos daba toda la paz que necesitábamos solo hasta que aventabas tu entrañable bastón y te ponías a bailar, también cuando nos echábamos tu tequila con Carmela y como se ponían chapeadas las dos. Gracias por enseñarnos que para el amor no hay edad. Nos vas hacer tanta falta Chatita pero por fin estás con mi Pa y con toda tu familia. Se que desde arriba nos guiarás y te reirás de todas nuestras aventuras, y cantarás sin parar para alegrarnos los días y ayudarnos a dormir. Gracias por tanto Chatita. 🤍