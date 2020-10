Así fue el reencuentro entre Galilea Montijo e Inés Gómez Mont después de rumores de peleas entre ellas

View this post on Instagram

Feliz cumple a unas de las personas más especiales en mi corazón!!!! Feliz cumple @galileamontijo tú sabes lo importante que eres para mi y mi familia ❤️ Que sigan las risas y que siga la vida como tú la sabes vivir!!! Siempre serás mi eterna quinceañera DIVINAAAAAAAAAAA!!! Jajajaja te amo 💕