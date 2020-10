Rihanna pide perdón a la comunidad musulmana

Rihanna enfrenta las críticas en redes sociales, luego de la presentación de su colección Savage X Fenty Show Vol. 2.

La cantante y diseñadora de modas, se ha convertido en el blanco de las críticas por usar una canción que contiene una narración del Hadiz islámico en su desfile de modas.

Rihanna se disculpó después de enfrentar críticas por incluir un texto sagrado islámico en su reciente Savage X Fenty Show Vol. 2, en Amazon Prime.

“Me gustaría agradecer a la comunidad musulmana por señalar un gran descuido que fue involuntariamente ofensivo en nuestro programa. Lo más importante es que me gustaría disculparme por esto… error honesto, pero descuidado".

Su desfile de modas tuvo la canción Doom de Coucou Chloe, que muestra una lectura de un hadiz (palabras del profeta Mahoma), sobre el día del juicio.

"Estoy realmente molesta Rihanna 🙁 Siempre te amé, te admiré y aprecié tu sentido de diversidad en todas tus marcas. Ahora, veo que pones un hadiz islámico o una oración en tu música para un show de lingere, eso es más que irrespetuoso y decepcionante. estoy muy triste", compartió una de sus seguidoras en Instagram.

Chloe se disculpó en Twitter el 5 de octubre, diciendo que "no investigó y que la eliminaría urgentemente de todas las plataformas de transmisión".

"Entendemos que hemos herido a muchos de nuestros hermanos y hermanas musulmanes, ¡y esto me descorazona increíblemente. No juego con ningún tipo de falta de respeto hacia Dios o ninguna religión y por lo tanto el uso de esta canción en nuestro proyecto fue completamente irresponsable. En el futuro, nos aseguraremos de que nada como esto vuelva a suceder. Gracias por tu perdón y comprensión", finzalizó Rihanna.

"¿Quizás no utilices la religión islámica en la banda sonora de uno de tus programas? Es un poco irrespetuoso", "¡Hola Rihanna! Espero que sepas que faltaste el respeto al Islam", "Te amo y eres la reina, pero usar un hadiz islámico como pista en tu programa es grosero e irrespetuoso para todos tus fanáticos musulmanes en todo el mundo. Te amo, pero eso no fue todo. Especialmente porque representas la diversidad", fueron algunos de los mensajes en redes sociales.

