Súbete a mi moto en streaming promete revelar los secretos de una de las bandas más famosas de los 80

View this post on Instagram

“Paso día y noche corriendo por ti. En mi moto doy mil vueltas a tu casa, buscando ser feliz…” 🏍💨 Si eres fanática de la banda, continúa la letra de la canción en los comentarios. . . . #subeteamimoto #súbeteamimoto #súbeteamimotolaserie #amazonprime #series #music #seriespremiere #hispanicheritagemonth #hispanic #latinoamerica #puertorico #colombia #venezuela #mexico #cantante #cantantes #grupo #grupomusical #billboard #hispanicheritagemonth #hispanos #hispanoamerica #latinoamerica #brasil #claridad #liketime #venclaridad #venclaridadllegayaamanecedeunavez #actorslife #tvshow