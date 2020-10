Paulina Rubio rompe el silencio y habla de "la pesadilla" que ha vivido estos meses

Paulina Rubio no la ha pasado nada bien, así lo reconoció en un video que compartió en sus redes sociales.

La artista compartió a corazón abierto cómo ha vivido estos últimos meses en los que ha sido duramente atacada e insultada y reconoció haber sido víctima de acoso al recibir comentarios que le han hecho mucho daño.

Todo comenzó cuando hace unas semanas, Paulina hizo un video en vivo en el que interpretó algunas canciones, pero, a decir por sus fans, parecía un poco distraída y olvidadiza de las letras. Ahora, la exitosa cantante no tuvo reparo en reconocer que se equivocó y aseguró que eso quedó en el pasado y que hay Paulina para rato.

Aunque la artista habla poco acerca de su vida privada, esta vez hizo una excepción por su "familia, seres queridos y fans": "Hoy decidí romper el silencio y sanar las heridas que me dejaron los comentarios hirientes. El bullying te lastima, a mi me transformó", arrancó su emotivo mensaje.

"Me tomé un retiro espiritual para conectar con los míos, con todo lo que está pasando y con todo lo que pasó… Yo no puedo imaginarme una vida sin conciertos, no me imagino una vida sin mis niños y sin mis fans, les extraño", dijo mientras rompió a llorar.

La cantante quiere dejar atrás su criticada y señalada vida por el comportamiento que tuvo durante ese mini concierto, por lo que asumió que lo que hizo no fue lo correcto.

"Soy responsable de todo lo que me ha pasado", dijo contundente. "También soy ser humano, meto la pata y la riego, pero también aprendo de mis errores. Lo que empezó como un concierto en vivo para hacer una iniciativa y aportar mi granito de arena resultó uno de los peores días de mi vida", confesó apenada.

Paulina aseguró haber aprendido de sus errores e insistió en que mucho de lo que se dice de ella es mentira, no obstante no quiere hacer reproches, sino más bien concentrarse en sus hijos, en la gente que ama y, sobre todo, en ella misma.

"Hay mucha Paulina para ustedes, para mi familia y para mí misma, me siento bien. No tengo nada que ocultar, soy transparente, soy vulnerable, soy honesta. Los quiero mucho", concluyó.