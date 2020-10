La respuesta de Sebastián Rulli ante el rumor de que se había operado los pectorales

Sebastián Rulli ha acaparado titulares a lo largo de su más de 15 años de trayectoria artística no solo por su impecable trabajo frente a las cámaras en numerosos melodramas, también por el escultural físico que ha forjado y conservado con una buena alimentación y un disciplinado régimen de ejercicios.

No obstante, por la galanura fuera de este mundo que lo caracteriza, el actor ha sido acusado en el pasado de haberse sometido al bisturí para tener los esculpidos pectorales de “acero” que ostenta, rumor al que él no ha dudado en enfrentarse con tajantes y humorísticas respuestas.

El secreto detrás de los pectorales tonificados de Sebastián Rulli

Hace más de una década, cuando la carrera de Sebastián Rulli comenzaba a despegar en México gracias a su actuación de ‘Héctor Ferrer’ en Rubí, la revista TVNotas aseguró en una de sus publicaciones que el histrión habría recurrido a una cirugía estética para cambiar el aspecto de su pecho con la colocación de unos implantes.

Desde entonces, el intérprete de El Dragón ha hablado en numerosas oportunidades para desmentir dicha acusación, siendo una de las veces que rompió el silencio en 2017, cuando dejó claro que no había más secretos detrás de su impresionante y atlético cuerpo que comer sano y ejercitar.

“Sería una inversión muy rápida, la verdad es que si fuera así no iría al gimnasio, estaría en el cirujano una vez al año y ya está, si quieren tener un cuerpo de este estilo, pues tienen que comer sano y hacer ejercicio, no hay secretos”, respondió confiado y de manera contundente en la presentación de su telenovela Papá a toda madre, según reseñó Agencia México.

Sin embargo, esta no era la primera vez que el histrión hablaba al respecto. Cuando las murmuraciones se suscitaron en 2004, él replicó de inmediato al medio que lo acusó y para probar que sus señalamientos eran sin fundamento no solo dio réplica, además se hizo una placa para demostrar que sus pectorales no eran producto del bisturí.

Durante una entrevista a Yordi Rosado para el programa La última y nos vamos hace algunos meses, el actor recordó cómo respondió ante el rumor cuando nació hace 16 años y confesó que se lamentó después de haber contestado como lo hizo en aquella época.

“Se lo debo a la señora Matilde Obregón, se le ocurrió decir eso, lo puso en portada, yo como idiota me encabr**é y le di réplica, cosa que hoy por hoy me arrepiento, pero yo no sabía más o menos como manejar estas cosas”, rememoró el novio de Angelique Boyer.

“Yo por demostrar que no, me dejé hacer unas placas, obviamente no se lo di a esa revista se lo di a la competencia, luego otra réplica para decir que no, que seguramente me había inyectado”, señaló.

Asimismo, en esa oportunidad explicó nuevamente con el humor que lo caracteriza que su “pecho palomo” es gracias a una mezcla de disciplina y genética.

"Es genética, tengo la fortuna de que hago ejercicio parejo por todos los músculos que tiene el cuerpo y tengo el pecho hundido, pecho palomo como le dicen, y el pectoral más prominente, pero se van a caer en algún momento, no se van a poder levantar ni con brasier, pero es músculo, ¿qué hago?", confesó el argentino.

El año pasado, Sebastián Rulli ya se había abierto sobre el tema durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda para su programa en YouTube En casa de Mara, donde confesó que la murmuración sobre sus pectorales ya no lo acompleja aunque al principio sí “lo prendió”.

"Ni siquiera es un daño, es como algo molesto que mucha gente cree sin bases, sin fundamentos, sobre mentiras, que suena divertido para muchos", expresó

“En el momento sí me prendió, pero hoy por hoy me causa gracia. Estoy seguro que muchísima gente me ve encuerado y dice 'tiene los pectorales operados', se me hace lo más estúpido que hay, pero bueno, está bien”, concluyó de artista de 45 años.

