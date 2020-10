Gaby Spanic niega haber firmado contrato con Televisa y revela qué telenovela le gustaría protagonizar

A pesar del deseo del público por volverla a ver en algún melodrama, Gaby Spanic negó que haya firmado un contrato para trabajar con Televisa, la televisora con la que saltó a la fama como intérprete en todo el mundo desde finales de los 90.

Gaby Spanic luce divina con una mini falda plisada escocesa que es tendencia, junto a una chamarra de mezclilla La artista se encuentra nuevamente en la cúspide de la popularidad con su personaje de ‘Ivana Dorantes’ en Soy Tu Dueña

Durante una reciente entrevista con People En Español, la actriz venezolana, quien tras cinco años de ausencia regresó a la la pantalla chica como una de las estrellas del programa Dancing with the stars en Hungría, desmintió el rumor de un acercamiento con el gigante de las telenovelas mexicanas aunque precisó que sí se ha puesto “a la orden” con los productores.

“No, no es cierto. Claro que me he puesto a la orden, por ejemplo, con Salvador (Mejía), que lo quiero e hicimos La usurpadora; me puse también a la orden con Nacho (Sada), con Nicandro Díaz. Vamos a ver qué sucede en el futuro, vamos a ver qué pasa. Pero el público sí quiere verme, el público me quiere, eso no lo pueden borrar, no pueden borrar el sol con un dedo, no se puede”, destacó.

Desde el territorio húngaro, donde está conquistando las pantallas con su participación en el famoso concurso televisivo y en el canal de la competencia con la retransmisión de La usurpadora, la artista manifestó que, al igual que la audiencia, no se explicaba el porqué se ha tardado tanto su regreso a la televisión.

“Yo también me lo preguntaba porque fíjate Soy tu dueña en primer lugar en México, Tierra de pasiones está en Perú en primer lugar, en Paraguay repetición de La usurpadora en primer lugar, en Colombia está Soy tu dueña en primer lugar… En muchos países se están transmitiendo mis telenovelas y se están posicionando en primer lugar, entonces Gaby Spanic sí es querida, Gaby Spanic sí es amada, Gaby Spanic sí es reconocida y eso a mí me da muchísimo gusto. Para mí es un milagro divino de Dios”, enfatizó.

La madre de uno destacó que aunque los últimos años su nombre ha figurado como posible parte del elenco de numerosas telenovelas sin llegar a concertarse nada, ha sido “más la especulación porque no ha habido acercamiento”.

Asimismo, en la plática con el medio, la protagonista de teledramas radicada en México desde hace muchos años fue cuestionada sobre si ha sentido en algún momento que su trabajo no haya sido valorado, pregunta a la que contestó tan sincera como de costumbre que “no podría decir” eso.

“Yo no podría decir que no sea valorado porque yo a México lo amo y fue el que me lanzó a la fama con La usurpadora, que es la novela más repetida en la historia de la televisión. A lo mejor hay muchas cosas que han cambiado, pero bueno así tocó”, comentó la estrella, cuya última telenovela fue Siempre tuya Acapulco en 2014.

“Yo estoy muy agradecida con todas las televisoras con las que trabajé porque hicimos proyectos muy hermosos y que se están vendiendo todavía y se están viendo alrededor del mundo y en primer lugar en repetición. Eso a mí me impresiona y es para que se den cuenta de que el melodrama con personajes emblemáticos no ha pasado de moda”, reflexionó en exclusiva a la revista.

Gaby Spanic cuenta qué telenovela le gustaría protagonizar en esta etapa de su carrera

No obstante, pese haber regresado a la TV con el popular concurso de baile y su presencia en las pantallas del mundo es permanente con la retransmisión de sus proyectos, la venezolana de 46 años no descarta volver a los teledramas e incluso tiene varias historias en mente que le gustaría protagonizar en esta etapa de su consolidada carrera.

“A mí me gusta mucho la historia de Señora Isabel, que es algo similar a Mirada de Mujer. Me encantaría hacer eso porque es un drama bellísimo y nunca he hecho un personaje así, o sea que una persona más adulta se enamore de un joven y existe en la vida real esto y es muy bonito. Esa historia es hermosa. La mujer de Judas también es muy buena historia”, confesó.

Sobre este último teledrama, la actriz, como en otras ocasiones en el pasado, ha sonado como una de las posibles protagonistas al igual que Lucero y Aracely Arámbula; sin embargo, hasta la fecha, no hay nada oficial al respecto.

Mientras tanto, Gaby Spanic celebra que el público de países alrededor del mundo, como Hungría, la reconozca y la admire por su trabajo en la televisión.

“Eso me encanta. De verdad cuando han querido arremeter contra Gabriela, contra sus logros, porque esta es la semilla que yo sembré y la estoy cosechando; hay gente lamentablemente que quiere echar en saco roto mis logros, mi éxito afuera y que soy querida y amada y eso no lo podemos esconder. Yo tengo más de la mitad de mi vida trabajando, este año cumplo 33 años de carrera, y esto para mí es una bendición de Dios”, concluyó.

También te puede interesar: