Galilea Montijo y Andrea Legarreta arremeten contra Julián Gil por broma a su novia

Julián Gil causó controversia en las redes sociales al hacerle una broma a su novia Valeria Marín durante su viaje de vacaciones por Turquía.

Te puede interesar

VIDEO: Galilea Montijo tuvo fantasía erótica con Thalía ¡Revela detalles! La conductora mencionó que ha tenido sueños eróticos con mujeres

El actor se arrodilló frente a ella para aparentar que le pediría matrimonio ; sin embargo, de momento a otro confesó que estaba en esa posición para celebrar que se había recuperado de su operación de las rodillas.

Por ello, el también conductor recibió severas críticas de sus seguidores y hasta de Andrea Legarreta y Galilea Montijo, quienes afirmaron "eso no se hace".

¿Se casa? Julián Gil se arrodilla ante su novia en pleno viaje a Turquía Esta vez el actor argentino paralizó a sus seguidores luego de compartir un romántico video junto a su novia Valeria Marín

Durante una de las emisiones del programa Hoy, Andrea Legarreta afirmó que se había emocionado, pero al ver que era una broma, dijo, ella lo hubiera “pateado”. “Yo ya estaba llorando… a mí me hace eso y yo le doy un patín en la jeta”, aseguró.

Mientras tanto, Galilea expresó que no le pareció la broma. Incluso, dijo que si fuera la mamá de la actual pareja del actor le reclamaría: “Perdóname, eso no se hace, a menos que lo tenga debajo de la manga… pero ella si se ve bien emocionada. A mí me hacen esa broma… es que si yo fuera la mamá de esa niña le hablo a Julián y le digo ‘a ver mi hijito de la… a mi hija no me la dejas así’”, comentó Montijo.

Finalmente, el también conductor de la producción Raúl Araiza comentó que si eso le hicieran su hija: lo mata.

TE RECOMENDAMOS VER