Joaquín Bondoni consolida su carrera musical con Black

Tras varios años de desarrollar su carrera artística en el teatro musical, actuar en distintas producciones en televisión, por fin Joaquín Bondoni consolida sus habilidades musicales con el tema Black.

Te puede interesar

Bad Bunny protagoniza la portada de The New York Times El cantante habló con detalle de su particular voz, de su infancia y de los mensajes de denuncia que ha incluido en sus canciones

En una entrevista con Publimetro, el ahora cantante habló acerca de cómo se siente al ver realizado su sueño, sobre todo porque lo ha hecho de forma independiente, sin el respaldo de una disquera.

“Realmente me siento muy entusiasmado por la respuesta que ha tenido el tema. Lo escribí en una etapa un tanto complicada para mí durante el confinamiento, sin embargo, ahora me siento realizado. Desde hace varios años soñaba con dedicarme a la música, de hecho comencé mi carrera haciendo teatro musical, por lo que no es nuevo para mí, pero nada como ver tus canciones fuera y que la gente las escuche y logre conectarse con ellas”, dijo.

Bondoni detalló que Black es el reflejo de su “alma”, pues su composición fue un proceso de introspección. “Este proceso fue difícil para mí, empezó desde que me pude explorar más y pude encontrar un lenguaje propio de mi espíritu. Me siento muy afortunado de haber hecho esta canción y que sea la primera con la que presento mi propuesta musical porque es muy mía”, aseguró.

El tema está compuesto con sintetizadores y letras apasionantes con las que Joaquín rinde un homenaje a la música de los 80, a pesar de su corta edad.

"Me gusta mucho la música de esos años. Tengo muchos recuerdos desde pequeño, cantando, bailando, haciendo mi propio show en mi casa con todo lo que podía, pero siempre cantando. Para mí es muy importante conservar esos sonidos que invitan a bailar, a dejarse llevar, a descubrirse y pasarla bien. Eso es lo que quiero que la gente haga con mi música".

El cantante, conocido tras interpretar el papel de Cuauhtémoc "Temo" López en la telenovela de Juan Osorio, Mi marido tiene más familia, y Juntos el corazón nunca se equivoca, al lado de Emilio Osorio, reveló que lo que más desea es que sus fans entren en su universo musical.

"Es la primera vez que me expreso con algo que es totalmente mío, yo tengo ya el poder de mi propio proyecto, de expresar lo que siento y sentirme cómodo con lo que hago. Sólo me quiero sentir tranquilo y seguir lanzando invitaciones a mis fans para entrar en mi universo", finalizó.

TE RECOMENDAMOS VER