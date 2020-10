“Estoy muy contento”: Kuno Becker confirma su regreso a las telenovelas tras años alejado

A seis años desde que apareció por última vez en una telenovela, el actor Kuno Becker confirmó que regresaría “pronto” a los melodramas con una producción de Televisa, la empresa donde inició su carrera.

Durante un reciente encuentro con la prensa a las afueras de la televisora de San Ángel, el histrión de 42 años destapó muy emocionado que está a un paso de volver a la pantalla chica con un proyecto del que, por ahora, no reveló detalles.

“Pronto regreso (a las novelas), ahora sí. No puedo decir mucho hasta que el jefe lo confirme por supuesto, no les puedo decir mucho porque me regañan, yo no llevo el proyecto, yo sigo al líder”, comentó a los medios de comunicación presentes en su salida de Televisa, según recogió el reportero Edén Dorantes.

Aunque el intérprete no dio detalles del nuevo personaje que hará ni la producción en la que participará, sí manifestó estar preparado y lleno de emoción para conquistar al público con su nuevo proyecto en puertas. “Parece que ahora sí se va a armar lo de la telenovela, yo estoy muy contento, muy emocionado".

Asimismo, confesó el por qué decidió regresar ahora al mundo de los melodramas. “A mí siempre me han llamado los personajes, esa es mi forma de ver lo que creo que me conviene y lo que me gusta hacer, lo que amo hacer que es actuar", explicó.

La última telenovela que Becker grabó fue hace diez años en Vidas robadas, una producción de TV Azteca; sin embargo, su última aparición en un proyecto de este género fue en 2014 en Hasta el fin del mundo con una participación especial.

Durante esa ausencia de una década no continua en la televisión, Kuno Becker se avocó a trabajar en el cine mexicano produciendo y dirigiendo producciones para la pantalla grande por lo que no solo abandonó las telenovelas, incluso pensó retirarse de la actuación.

De hecho, aunque por ahora alista su regreso a los teledramas, el actor tiene ya un tiempo trabajando en la bioserie de su tía abuela María Félix, importante ícono del cine en México.

"Es importante contar la vida del ser humano, qué le pasó, cómo se perdió la mujer en el personaje y hay cosas muy duras y fuertes que yo creo que no se deben dejar atrás", dijo a los medios sobre esta producción que no ha abandonado.

¿Kuno Becker, el protagonista que busca Juan Osorio?

Aunque no precisó en qué novela participará, el pasado mes de agosto se rumoreó que Kuno Becker era uno de los posibles candidatos, junto a José Ron y Mauricio Ochmann, para estelarizar ¿Qué le pasa a mi familia?, la nueva telenovela de Televisa que encabezará Ariadne Díaz.

En aquel momento, se reveló que Ron había sido escogido para el personaje y que tanto Kuno como Ochmann solo podrían debatirse el rol en caso de que el primero lo rechazara, evento que inesperadamente ocurrió en días recientes. Por esta razón, ahora todo parece apuntar a que el protagonista de esta producción de Juan Osorio sería el galán de Primer amor… a mil por hora.

No obstante, el periodista de espectáculos Alex Kaffie informó en su columna “Sin lisonja”, que se publica en El Heraldo de México, que Kuno volvería en la próxima novela de Carlos Moreno.

“Me entero de que Kuno Becker actuará en la telenovela que el productor Carlos Moreno está próxima a grabar”, destapó.

Kuno Becker fue uno de los actores juveniles más populares a finales de los 90 con participaciones en numerosos melodramas de éxito en aquella época como Soñadoras, Locura de amor y Mujeres engañadas.

Asimismo, ha hecho carrera en Estados Unidos actuando en series como House M.D. o C.S.I. Miami y en numerosas cintas de habla inglesa como la trilogía Goal!

