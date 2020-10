¡Qué cambio! Así luce ahora la vocalista de Nikki Clan

Nikki Clan fue una de las agrupaciones que marcaron a toda una generación con temas como No me digas que no, Mírame, Niñas mal, Yo no te puedo olvidar, entre otros. La banda originaria de Mexicali comenzó a darse a conocer en 2005; sin embrago en 2010 decidieron separarse para continuar con sus proyectos en solitario.

Pero en esta ocasión, la ex vocalista de Nikki Clan, Yadira Gianola sorprendió en redes sociales al recordar su paso por Nikki Clan. Por medio de sus cuentas de Instagram y TikTok, la cantante y conductora publicó un video en que muestra que después de una década de haber salido del grupo, ya ha formado una familia y ahora es madre de tres hijos.

Además, Yadira cuenta con 21 mil seguidores en TikTok y 34 mil seguidores en Instagram, donde comparte aspectos de su día a día.

De acuerdo con diversos medios de comunicación, Yadira dejó la agrupación en 2010 para ser parte de Televisa Mexicali, por lo que hasta la fecha también se ha desempeñado como conductora. Pero, sin duda, su último video publicado en TikTok impactó a sus seguidores.

"Un día eres vocalista de Nikki Clan (…) Y al otro tienes un kinder", escribió Yadira, quien mostró a sus tres hijos. Por lo que muchos de sus seguidores le escribieron comentarios recordando su faceta como cantante en la agrupación y algunos hasta afirmaron que le queda mejor ese "look".

"Jajaja así yo un día eres fan de #nikkiclan y después eres mamá pero yo de 1 hijo". "Siempre fuiste mi amor platónico en Nikki Clan". "No manches enserio, estás más guapa que en la banda… Con todo respeto te va bien ese look, no te reconocí". "Como los buenos vinos". "¿Cuándo un regreso?", fueron algunos de los comentarios que recibió la ex integrante de Nikki Clan.

Además la cuestionaron si en algún momento los integrantes de Nikki Clan han pensado en realizar un reencuentro, sin embrago, la cantante no ha respondido al respecto.

"Así yo cuando te busque ayer que escuche en el radio Mírame ! Me acuerdo que iba en la secu ya hasta tengo una hija saludos desde Chicago". "No me digas que noooo". "Nunca olvidare la primera ves que te vi cantar en vivo hace ya 14 años cuando apenas empezaban".

