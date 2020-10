Eugenio Derbez relató la pesadilla que vivió cuando Victoria Ruffo le prohibió ver a su hijo José Eduardo

La polémica separación de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo ya ha sido contada varias veces. La ex pareja, quienes juntos tuvieron un hijo, José Eduardo Derbez, fueron en un momento los esposos más famosos de la farándula, quienes en la actualidad han perdido cualquier contacto.

El actor reveló en una entrevista con la periodista Luz María Doria, la pesadilla que vivió cuando José Eduardo era niño y no podía ni acercarse a él "No hay nada más doloroso que lo que yo viví con José Eduardo. Cuando veo que alguien, sobre todo compañeros del medio no los dejan ver a sus hijos … (digo) ‘dios mío, no lo hagan, es lo peor que pueden hacerle al niño"".

Eugenio Derbez relató la pesadilla que vivió para poder ver a José Eduardo

"Para mí fue un dolor tremendo el que durante tantos años no me dejaran ver a José Eduardo, ni siquiera tenía acceso, me quitaron la patria potestad, que solo se la quitan a narcotraficantes, delincuentes, a mí por ciertas razones que no quiero decir me quitaron la patria potestad, no me podía ni acercar".

Incluso en una ocasión se disfrazó para poder verlo "Un día desaparecí y el niño no volvió a saber de mí… intenté meterme a su casa, pero estaba rodeado de guaruras con Omar (Fayad, esposo de Ruffo y actual gobernador del estado de Hidalgo). Imagínate la cantidad de seguridad que había alrededor del edificio, un día llegué hasta el elevador disfrazado, con barba, bigotes, gorra".

Una de las pocas veces que Eugenio Derbez pudo ver a José Eduardo fue cuando lo visitó en la escuela, para decirle que estaba presente en su vida y aclararle que si algo malo le habían contado sobre él, era todo mentira.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo no se han visto más desde que José Eduardo estaba pequeño, cuando ella fue a recogerlo a un mall donde estaba con Eugenio comprando ropa. Desde allí ni por teléfono se han comunicado, demostrando lo mal que terminó su relación.

