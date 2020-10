Se iniciaron las grabaciones de la sexta temporada de Lucifer

El elenco y el equipo de realizadores de la serie Lucifer siguen imparables. Una muestra de ello es que a través de la red social, su creador, Joe Henderson reveló que ya culminaron las grabaciones de la segunda parte de la quinta temporada e iniciaron el rodaje de la próxima y última entrega de esta historia de Netflix.

Esto llenó de alegría a los fans, pues tras los retrasos que hubo por la pandemia del Covid-19, se vieron en la necesidad de suspender todo tipo de labores, pero una vez que el estudio, ubicado en Los Ángeles estuvo dispuesto, decidieron darle continuidad a la nueva entrega.

A la voz de !Acción! y tomando las medidas de seguridad e higiene, el elenco y los realizadores de esta historia acudieron al set de grabación para seguir con lo planteado: Iniciar el rodaje de la sexta temporada para evitar más retrasos y culminar exitosamente una etapa en Netflix con esta diabólica historia que ha cautivado a muchos.

Today is our first day of shooting #Lucifer season 6! So happy we've finished up season 5, and we will be working our buns off to get it finished and to Netflix! Thanks to our incredible cast and crew for working hard and safe and delivering a kickass finale!!

— Joe Henderson (@Henderson_Joe) October 6, 2020