Yalitza Aparicio irradia elegancia con un vestido negro asimétrico con bordado étnico

La revista GQ México llevó a cabo la gala Hombres del Año 2020 en la Ciudad de México, donde se pasearon estrellas importantes del espectáculo, entre ellas Yalitza Aparicio quien acaparó las miradas con su belleza y carisma al llegar al evento.

De hecho, la actriz de 26 años y protagonista de la premiada película Roma, recibió un galardón en la gala, por su labor en temas de inclusión y diversidad. "La igualdad, la diversidad y la inclusión, no las debemos realizar de forma forzada, sólo porque están estipuladas en un reglamento. Si las cosas no comienzan desde el corazón y no tomamos estos temas en serio, no podemos seguir avanzando", escribió Yalitza en su perfil de Instagram, agradecida con el reconocimiento.

Pero Yalitza Aparicio no solo llamó la atención por el premio recibido, sino por su exquisito y elegante atuendo en la ceremonia. Junto a Tenoch Huerta, posó con un elegante vestido negro asimétrico con bordado étnico en hilo blanco, diseñado por la marca Moravy, originaria de Oaxaca y especializada en piezas artesanales.

Sus seguidores la llenaron de múltiples halagos, primero por su admirable trabajo en pro de la inclusión, y segundo por la elegancia que muestra en cada gala a la que asiste.

@ susy_c_m Súper, una muestra de que no se necesita nacer en cuna de ORO, para saber portar un gran atuendo

Súper, una muestra de que no se necesita nacer en cuna de ORO, para saber portar un gran atuendo @ williamrodcruz #orgullomexicano estas son neutras raíces y deberíamos de sentirnos orgullosos de lo que somos México en vida, México tiene todo

#orgullomexicano estas son neutras raíces y deberíamos de sentirnos orgullosos de lo que somos México en vida, México tiene todo @ rub_segovia No manches con tu outfit !!! Lo amo pero el cubre boca ay lo quiero!

No manches con tu outfit !!! Lo amo pero el cubre boca ay lo quiero! @ erikaprincess07 Por eso le puse tu nombre a mi hija, eres ejemplo para muchas personas Yalitza

Por eso le puse tu nombre a mi hija, eres ejemplo para muchas personas Yalitza @angeltronix_romanov Mi bella Yalitza ♥️♥️♥️ has cambiado muchos estigmas sociales y contribuido a la vida social en México

Hace un par de días, Yalitza Aparicio mostró su lado más sensual y natural al publicar una foto en bikini fucsia con mini vestido de malla bordado, recordando un pasado viaje a la playa, paseos que añora en medio de la cuarentena y el confinamiento por la pandemia originada por el Covid-19.

