The Boys: Estas fueron las palabras que expresó Stormfront en alemán

Sin duda el final de temporada de The Boys dejó a más de uno sin aliento y satisfecho. Y más cuando uno de los personajes más odiados como lo fue Stormfront, recibió su merecido de parte de Ryan. Algo que nadie imaginó, pero que alegró a quienes deseaban un destino fatal para ella. Pero, lo que captó la atención de muchos es que mientras recibía los golpes pronunciaba un discurso en alemán del que muchos se preguntan aún qué quiso decir. Por eso, aquí te mostramos la traducción de estas palabras.

¡Más que confirmada! Aquí la fecha de inicio de rodaje de la tercera temporada de The Boys Eric Kripke aseguró que ya todo está listo para seguir dando continuidad a esta historia que ha cautivado a sus fans a través de Amazon Prime.

Estas fueron las palabras que expresó Stormfront en alemán

Para muchos este fue uno de los finales más esperado, Stormfront recibió su merecido y de qué manera. Sin embargo, hay quienes quieren saber qué dejó dicho tras la golpiza recibida en una de las más impactantes escenas de esta segunda temporada.

Esto fue lo que expresó: "Es war so schön. Wie wir dort zu dritt gesessen, im Schatten eines Apfelbaums. Erinnerst du dich an den Tag Frederick? Chloe hat die Arme aus dem Autofenster gestreckt. Wir haben den perfekten Platz am Fluss gefunden, im Schatten eines Apfelbaums. Es war das erste mal dass Chloe frische Äpfel gegessen hat."War so glücklich. Es war herrlich. Ich wollte dass er nie zu Ende geht".

Pero el portal CRB se dio a la tarea de presentar a los fans su traducción en español: "Fue muy agradable. Cómo nos sentamos los tres allí, a la sombra de un manzano. ¿Recuerdas aquel día, Frederick? Chloe sacó el brazo por la ventanilla del coche. Encontramos el lugar perfecto junto al río, a la sombra de un manzano. Fue la primera vez que Chloe comió manzanas frescas. Estaba tan feliz. Fue maravilloso. No quería que terminara nunca".

Con esto se evidencia, que mientras recibía su merecido ella evocó momentos agradables con su familia. Dejando claro que Frederick Vought es su esposo y Chloe es la hija de ambos. De esta forma, se despeja está duda, aunque ahora toca esperar qué sucederá con este personaje en la tercera temporada en la que Homelander ya anunció que pagará por todo lo que ha hecho hasta ahora.

Esta es la hora y lugar donde podrás disfrutar el estreno del capítulo final de The Boys Chequea los horarios y la manera en la que podrás ver el tan esperado capítulo 8 que le dará fin a la segunda temporada de esta historia a través de Amazon Prime.

También puedes ver: