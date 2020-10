Chiquis Rivera luce exquisita en un jumpsuit rosa con cremallera y cinturón de cristales

View this post on Instagram

Sabias que el cancer de mamá es la causa #1 de muerte en #Latinas menores de 40 años?!! Por eso me uno a la campaña de mi amiga y sobreviviente de cancer @clarapablo • Te Toca Tocarte • Estamos en Octubre el mes de breast cancer awareness y aquí estamos para crear consciencia en nuestra comunidad y recodarte que te toca tocarte para que no te toque! @tetocatocarte 💖 Clara, thank you so much for sharing something so intimate with us. It is admirable how strong you are and how far you’ve come in every aspect of your life. I love you. I respect you, and I’m with YOU. Ladies, it’s time for us to love ourselves enough to take action, bring awareness and self exam as often as possible. Start NOW! #SelfLove #CancerAwarness 🎀 #TeTocaTocarte