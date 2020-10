Evan Rachel Wood y Gina Rodriguez inauguran festival de Los Cabos

Todo comenzó como un sueño. Tres figuras se dibujaron en la mente de Miranda July, una de las cineastas estadounidenses más importantes de la escena independiente actual: dos mujeres con el cabello largo y un hombre. Incapaz de volver a dormir, la también actriz tomó su celular y comenzó a escribir en la penumbra el principio de lo que sería su primer largometraje en casi una década: Kajillionaire, la aclamada sátira protagonizada por Evan Rachel Wood y Gina Rodriguez que abrirá la novena edición del Festival Internacional de Cine de Los Cabos.

Soul, lo nuevo de Pixar, ya no se estrenará en cines Debido a la pandemia de coronavirus, Soul ya había sufrido un retraso en su fecha de estreno en cines, prevista inicialmente para el 19 de junio y fijada después para el 20 de noviembre

Haciendo eco con los personajes excéntricos que delineó en Me and You And Everyone We Know (2005) y The Future (2011), Miranda July acude al talento de Evan Rachel Wood (Westworld) para contar la historia de “Old Dolio”, una joven de Los Ángeles cuyo círculo social es limitado por sus padres (Richard Jenkins y Debra Winger), un par de estafadores de poca monta que escapan de pagar la renta de su casa bajo una fábrica de jabón y viven temerosos del siguiente gran terremoto que destruirá su ciudad

Sin embargo, no será un terremoto lo que ponga en riesgo los lazos familiares de la tímida chica, sino la llegada de Melanie (Gina Rodríguez), una encantadora extraña que no solo pone en duda la cercanía que tiene con sus padres, también la invita a reimaginar su vida y establecer su primera gran conexión emocional.

roducida por Plan B, la compañía de Brad Pitt responsable de hits como Moonlight y 12 Years a Slave, la tercera película de Miranda July ha sido recibida con mucho entusiasmo entre el público y la crítica desde su estreno en el Festival de Sundance, por lo que nos emociona abrir nuestra primera edición digital con su premiere latinoamericana, gracias al apoyo de Universal Pictures.

“Me conmovió profundamente la mirada de July hacia su protagonista,cuya larga cabellera pareciera una cortina que le impide ver los diversos matices de la vida. Es como un ser salvaje que reacciona de acuerdo a cómo ha sido condicionada por sus padres, no experimenta emociones. Kajillionaire es una agridulce exploración de los lazos familiares desde la aguda visión de Miranda July”. Maru Garzón, Directora Artística del Festival Internacional de Cine de Los Cabos.

No te pierdas la premiere online de Kajillionaire el próximo 11 de noviembre.

También te puede interesar: