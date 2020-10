Gal Gadot, de Mujer Maravilla a Cleopatra en la pantalla grande

Gal Gadot anunció su nuevo proyecto que la llevará a vivir una aventura diferente en la pantalla grande y con un rol femenino que la llena de emociones por lo que representa en la historia del mundo: Cleopatra.

La Mujer maravilla que estrenará Wonder Woman 1984, el próximo 25 de diciembre está lista para encarnar a Cleopatra, nuevamente bajo la dirección de Patty Jenkins, quien también está al frente de la heroína de los cómics.

“Me encanta embarcarme en nuevos viajes, me encanta la emoción de los nuevos proyectos, la emoción de dar vida a nuevas historias. Cleopatra es una historia que quería contar desde hace mucho tiempo. ¡No puedo estar más agradecido por este equipo", compartió la actriz en sus redes sociales.

Paramount Pictures ganó una subasta por una epopeya en la que Gal Gadot lucirá la corona de una verdadera mujer maravilla de la historia.

La directora de Wonder Woman, Patty Jenkins, dirigirá a Gadot en Cleopatra, un drama biográfico de época con guión de Laeta Kalogridis.

Este es el primer paquete de proyecto importante que ganó la presidenta de Paramount Motion Picture Group, Emma Watts, en una subasta que se redujo a Universal, Warner Bros, Netflix y Apple, según publicó el portal Deadline.

El cuento de la reina egipcia tiene todos los ingredientes de una gran historia de empoderamiento femenino, contada por mujeres.

Antes que Gal Gadot, las que han encarnado el papel con mayor éxito son Elizabeth Taylor y Vivien Leigh.

