Kendall Jenner fascina con leggings tejidos a la cintura y atrevido crop top con espalda descubierta

Si hay una celebridad que nunca tiene un día malo en cuanto a estilo se refiere es Kendall Jenner. Aunque su marcha por las pasarelas ha mermado los últimos meses debido la crisis sanitaria, esto no ha detenido a la top model de dar cátedra de moda cada vez que sale a conquistar las calles del mundo.

La segunda menor del “klan” es toda una trendsetter imparable que continuamente hace manifiestos de moda mostrando looks insuperables como el vistió el pasado jueves 8 de octubre para dar una vuelta en su Cadillac clásico con el que demostró cómo vestir de manera estilosa y acogedora para impactar con las tendencias en otoño.

Kendall Jenner enamora con un conjunto gris tejido de leggings y crop top

La estrella de Keeping Up with the Kardashian fue captada por la prensa al detenerse en una estación de gasolina en Malibú para llenar el tanque de su vehículo vintage luciendo sensacional en un cómodo atuendo ideal para la época otoñal que puede llevarse tanto para permanecer en casa como para salir con el mejor estilo; reseñó Daily Mail.

Para el paseo por la soleada ciudad en el auto descapotable, la socialite se sumó a la fiebre por el tejido y se atavió en un conjunto de punto gris de Are You Am I compuesto por un par de leggings a la cintura con aberturas en el ruedo y un crop top anudado de mangas cortas y atrevida espalda descubierta.

Al bajarse del auto en la gasolinera, la belleza de 24 años además mostró que complementó su outfit con sandalias marrones con tiras, una pequeña bolsa de mano blanca de diseñador para cargar sus pertenencias y un par de espectaculares gafas oscuras café.

Por supuesto, no olvidó portar un indispensable cubrebocas para protegerse de la covid-19 que esta vez llevó en un tono nude, casi a juego con su calzado. Por último, remató atando su cabello en un chongo bajo desenfadado para un look effortless muy chic.

En días recientes Kendall Jenner no solo ha dado de qué hablar con su exquisito buen gusto a la hora de vestir, también ha encabezado titulares por su romance con el jugador de baloncesto de los Phoenix Suns Devin Booker.

De acuerdo a una fuente cercana a Hollywood Life, la joven estrella se está “enamorando más de él cada día”; no obstante, no siente presión alguna por “establecerse” pues atesora su independencia. "Ella sabe que es joven y tiene toda su vida por delante, así que aunque ha pasado mucho tiempo con Devin, no significa necesariamente que tenga planes de vivir una vida domesticada pronto".

