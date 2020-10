Shakira es una diosa dorada con mini top y falda tubo por debajo de la cadera infartando con su plano abdomen

View this post on Instagram

she is so cute🥺 • • • • • • @shakira #shakira #shak #shaki #shakira_my_queen___ #shakiramebarak #shakirapique #gerardpique #sashapique #milanpique #family #cutefamily #familygoals #fcbarcelona #fcb #footballer #cuteoutfit #barranquilla #colombia #badcelona #catalunya #spain #celebrity #wheneverwherever #musicvideo #shakiramusicvideo #loca #shakiraloca