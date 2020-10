Creador de The Boys aseguró que el Spin-off estará inspirado en los G-Men, una parodia de los X-Men

View this post on Instagram

Criador de "The Boys" diz que derivado será "o mais realista possível" . Criador de "The Boys", Erik Kripke deu mais detalhes sobre o derivado que mostrará uma faculdade de super-heróis. Em entrevista ao TheWrap, o produtor afirmou que a ideia é criar uma experiência realista de uma faculdade. Segundo ele, a série da Amazon Studios é "um olhar inabalável da realidade" e o novo spin-off deve refletir essa visão. . "O objetivo é que essa série de super-herói seja a história de faculdade mais realista já feita", disse Kripke. "[Lidaremos] com problemas reais de universitários e exploraremos bastante como é ter essa idade". . Sobre as origens da nova série, o produtor disse que a equipe criativa de "The Boys", formada por ele, Seth Rogen, Evan Goldberg e Rose Rosenberg, não tenta procura "ficar soltando derivados", mas que a ideia de uma faculdade de heróis surgiu naturalmente. "Estávamos apenas conversando quando tivemos essa ideia e ficamos tão animados que levamos para a Amazon". . "Ela é inspirada de maneira bem livre em um conceito dos quadrinhos, que são os G-Men", seguiu Kripke, citando a paródia dos X-Men criada por Garth Ennis. . "Parte dos G-Men é essa experiência meio educacional de faculdade. Estamos usando isso como ponto de partida, como fizemos com 'The Boys', onde pegamos um conceito inicial e depois desenvolvemos do nosso próprio jeito doido". . "The Boys" já está renovada para a 3ª temporada, que contará com a adição de Jensen Ackles (Supernatural).