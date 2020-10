Ariana Grande impresiona con pantalón a la cadera de látex y chamarra de cuero rojo presumiendo cuerpazo

Ariana Grande es la gran diva de los últimos años. La diminuta cantante, llena de talento y de poder femenino, ha logrado vender millones de discos a lo largo de su carrera y amasado una cantidad impresionante de fans, logrando ser uno de los actos principales en el prestigio festival de Coachella.

Sencillo como 'Into you' y 'God is a woman' la han vuelto una sensación, explorando más a fondo su sensualidad en sus últimos videos, como en 7 Rings donde con una letra bastante irreverente demostró que tiene un cuerpazo.

También sobre el escenario sabe perfectamente como subir la temperatura. En su última gira utilizó una mini falda rosa y un sujetador lleno de cristales del mismo color, infartando a los miles de fans que asistieron a verla.

Ariana Grande derrocha cuerpazo en pantalón de látex y mini top de cuero rojo

Ahora, una fotografía de la cantante se viralizó en las redes donde aparece como toda una bomba sexy. Ariana Grande dejó sin habla a los usuarios al lucir un pantalón de látex, mini top de cuero rojo y chamarra con cremalleras, derrochando cuerpazo y dando el perfecto balance entre angelical y sensual.

Llevó su característica cola de caballo, con poco maquillaje. Nada de accesorios en su cuerpo, permitiendo que el punto focal principal de la imagen fuera el outfit, uno que los fans de Ariana le ruegan repetir.

En la actualidad, la ganadora del Grammy se encuentra trabajando en un posible nuevo disco, esto según algunos rumores dentro de la industria. También es una de las celebridades que está llamando a la población joven a votar en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos.

