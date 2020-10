Letizia se viste con su color estrella y en rojo carmesí elige un abrigo a lazos y un ceñido vestido en terciopelo burdeos

View this post on Instagram

🇪🇦12.10.2020🇪🇦 Los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía han presidido el acto institucional con motivo de la Fiesta Nacional. Este año el formato del acto se ha visto reducido con motivo de la pandemia causada por el COVID-19. El acto, celebrado en el Palacio Real, ha consistido en el izado de la bandera, el homenaje a los caídos y un pequeño desfile terrestre en el que han participado algo más de 500 militares, en contraste con los 4.200 que el año pasado desfilaron en el Paseo de la Castellana. El desfile aéreo ha quedado reducido a la Patrulla Águila, que ha realizado su tradicional pasado pintando la enseña nacional en el cielo. . Their Majesties, Princess Leonor and Infanta Sofía have presided over the institutional event to celebrate Spain National Day. This year's event has had a reduced format because of the COVID-19 pandemic. The event has taken place at the Royal Palace, where the national flag has been raised, tribute has been paid to those fallen in action and a little over 500 soldiers have marched. Last year, 4.200 soldiers marched at the Paseo de la Castellana. The air parade has been limited to the Patrulla Águila (Eagle Patrol) showcasing the National Flag on the sky.