Acorn Tv apuesta con series y películas sobre mujeres empoderadas

Las mujeres seguras de si están dominando la industria del entretenimiento este 2020. En honor al mes dedicado a la sensibilización del cáncer de mama, Acorn TV tiene una increíble selección de series y películas con mujeres valientes, audaces y fuertes.

Ríete a carcajadas, enamórate, sorpréndete y grita a todo pulmón con esta lista de series y películas amadas por los fans. Todas con personajes femeninos fuertes que nos inspiran e historias motivadoras que resuenan dentro de nosotros.

Desde suspenso hasta misterio y dramas, aquí te compartimos algunos de los mejores programas con poder femenino que Acorn TV tiene este mes.

Miss Fisher’s Murder Mysteries. Essie Davis (The Babadook, Girl with a Pearl Earring) protagoniza esta serie australiana como Miss Phryne Fisher, una mujer moderna de los años veinte que se mueve en un mundo mayormente masculino. Sin perder jamás el glamur, nuestra detective trabaja exhaustivamente entre los callejones y clubes de jazz de Melbourne, con su pistola siempre cerca y, frecuentemente, con un admirador aún más cerca.

Si quieres más de esta gran serie no te preocupes, Acorn TV tiene para ti su película original: Miss Fisher and The Crypt of Tears.

Del equipo que nos trajo Miss Fisher’s Murder Mysteries y próxima a estrenarse este 15 de octubre llega Newton’s Law, un drama legal inteligente y elegante con Claudia Karvan (Love my Way, Spirited) como protagonista.

La carismática Josephine Newton es una abogada recientemente separada que decide trabajar en un prestigiado despacho de abogados, aunque eso implique hacer malabares para equilibrar su ajetreada vida personal con numerosos casos y clientes extravagantes.

¿Buscas algo con un poco más de peligro? Acorn TV tiene la serie perfecta para ti con Hidden, un thriller noir lleno de secretos con una detective imparable que no se detendrá hasta que los criminales sean llevados ante la justicia.

Cuando el cuerpo de una joven presenta evidencia de que había estado recluida mucho tiempo, la detective Cadi John (Sian Reese-Williams, Requiem) decide investigar una serie de desapariciones en un remoto pero notable rincón de Gales. Este thriller noir nos mantendrá a la expectativa mientras disfrutamos de actuaciones excelsas.

El Hospital Good Karma ha abierto sus puertas y tú tienes una invitación especial para unirte a la doctora Ruby Walker, (Amrita Acharia, I am Yours) quien llega a la India buscando un trabajo y una distracción de su ultimo rompimiento amoroso.

En The Good Karma Hospital, la doctora Ruby sabe que encontrará sol, palmeras, playas hermosas y vacas sagradas; los tuk-tuks y la diarrea que todo el mundo le advirtió, pero no se espera encontrar ni la cruda realidad ni el amor que pueden surgir en un hospital de bajos recursos y poco personal, administrado y dirigido por la Dra. Lydia Fonseca (Amanda Redman, New Tricks).

Sabemos que disfrutas de estrellas internaciones por lo que esta lista no podría estar completa sin esta mujer fuerte e independiente. ¡Así es! Estamos hablando de la ganadora del Globo de Oro, Kim Cattrall (Sex and the City).

No te puedes perder Sensitive Skin, una mezcla de drama y comedia sobre la complejidad de las relaciones. Davina, una mujer de cierta edad, vende la casa familiar para mudarse con su esposo (Don McKellar, Slings & Arrows) a un moderno loft con el fin de reavivar su matrimonio después de 30 años. Por desgracia, eso es justo lo que sucede.