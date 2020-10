Danna Paola, Thalía, Belinda y Dulce María agitan las redes sociales

La música está en constante cambio, el pop se está transformando hacia los géneros de moda como el urbano. Las colaboraciones se vuelven imprescindibles para captar la atención de un público que toma y desecha con mucha rapidez.

Las mujeres siguen peleando por una igualdad arriba de los escenarios y son varias las que mantienen su trabajo musical. Algunas de ellas aumentan -considerablemente- sus números en las redes sociales para exhibir su popularidad.

Danna Paola, Thalía, Dulce María y Belinda son las cantantes que generan mayor movimiento en las redes sociales, aunque solo Danna Paola es la que realiza conciertos en vivo, las demás se mantienen activas solo vía online.

Hablamos con algunos expertos sobre el trabajo de cada una de las artistas mexicanas, que no solo empoderan la música sino la pantalla; además de sus momentos personales y polémicos.

Sus números hablan por sí solos y especialistas en la industria de la música las señalan como las cantantes de pop con más presencia, pero con detalles a favor y en contra.

Bajo la mirada de los expertos

Marteen Ortega, productor, coach musical y creador de agrupaciones en México:

Belinda

Talento: "Su belleza, afinación y baile son únicos; a eso súmale que es actriz".

Debilidades: "Esta en una zona de confort hace más de una década y no hay nada importante musicalmente hablando en su carrera en los últimos 10 años, en la actuación tampoco ha hecho nada y se sabe más de sus excesos y sus amores que de proyectos. Pudo ser la nueva reina de la música latina y le cedió el trono a Danna Paola".

Danna Paola

Talento: "Canta bien, baila y tiene proyección espectacular; como las otras dos (Thalía y Belinda) desde pequeña se desenvuelve como cantante y actriz y es muy completa siguiendo los pasos de Thalía, la reina en México y España".

Debilidades: "Proyecta una imagen de chica mala para vender reguetón pero habrá que ver qué hace cuando ese ritmo decaiga y el pop regrese a su cauce".

Thalía

Talento: a pesar de tener un registro vocal limitado el talento más grande de Thalía ha sido saber colocarse en los proyectos más ambiciosos. Canta, baila, actúa y es una gran empresaria. Toda la vida en el medio y ha conquistado más de 54 países gracias a sus telenovelas".

Debilidades: "La falta del padre debe haberle causado algún conflicto que sus parejas todas han tenido muchos años más que ella y por lo mismo frenaron su carrera. Si bien en algún momento le sirvió el dinero de Díaz Ordaz para hacer sus primeros discos luego la frenó, y ni hablar de Tommy quien la 'apoya' pero la tiene en casa y tener un concierto con ella es prácticamente imposible".

Dulce María

Talento: "Es la que menos canta de las cuatro, inicio desde pequeña en Kid. Ha sabido colarse y Pedro Damián fue su pieza clave".

Debilidades: "Estar en solitario, sola no vende nada pero como miembro de RBD es pieza clave".

Mientras que Paulo Ibarra, director nacional de la estación radiofónica Planeta comentó:

Thalía

"La debilidad de Thalía es que no sale de su zona de confort, no sale de Nueva York, no hace gira de conciertos, independientemente de la pandemia. No es una artista que se le considere andar de gira . Tiene buena voz, carisma, presencia y tiene un dominio del escenario absoluto. Además tiene un callo increíble desde niña. Creo que la única que tiene la voz por el mango es Thalía".

Dulce María

"Yo la veo como que está muy encerrada. Tampoco hace conciertos, no se me hace que tenga la voz a reserva que tiene una voz dulce, pero no es así como la gran voz. No me atrevería a dar mi opinión sobre su trabajo en el escenario, porque nunca lo he visto en vivo, a pesar de que estuvo en RBD".

Danna Paola

"Es la que más está en boca de todos. Ella -mercadológicamente- le están haciendo bien la chamba al juntarla a cantar con algunos representantes importantes de lo urbano".

Belinda

"Es más imagen que otra cosa, no anda de gira, no me la imagino llenado estadios, auditorios o arenas. Ella es más imagen de marcas, productos o programas de televisión. Su talento es su carisma, su belleza, pero esos son dones naturales".

Top de popularidad

Danna Paola

Instagram: 27, 929, 186

Twitter: 4, 598, 660

Facebook: 4,160,576

Total: 36,688,422

Belinda

Instagram: 12, 692, 179

Twitter: 6,310,446

Facebook: 12,812,326

Total: 31,814,951

Thalía

Instagram: 16, 681, 666

Twitter: 9,760,588

Facebook: 17,685,763

Total: 26,442,254

Dulce María

Instagram: 7, 782, 951

Twitter: 7,200,526

Facebook: 9,640,983

Total: 24, 624,460

