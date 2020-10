La maldición de Bly Manor: "Parece una historia de amor", es lo que critican los fans en las redes

A pesar de que desde su estreno La maldición de Bly Manor ha manejado buenas cifras de vistas en Netflix, también es cierto que han sido muchas las críticas acerca de esta secuela de The Haunting of Hill House a través de las redes sociales, porque si bien es una historia de terror, hay quienes consideran que hay mucho "romanticismo" en esta trama escrita por Mike Flanagan.

Las redes sociales se han colmado de buenos comentarios y recomendaciones para esta terrorífica historia que narra la vida de una profesora que se encarga de cuidar a dos niños huérfanos que fueron dejados por su tío en una mansión un tanto alejada de la ciudad y que para muchos está llena de espantos. En ella ocurren la más espeluznantes apariciones y eventos paranormales que dejan a más de uno sin aliento.

Sin embargo, para una gran parte de los espectadores y seguidores de esta historia, esta nueva entrega resulta demasiado "lenta", "sumisa" y "romántica", pues a su criterio, hace énfasis en la historia de amor y sufrimiento entre dos mujeres:

Just here to say I love them 🥺❤#BlyManor pic.twitter.com/pxu0FFbxPI

— laura ミ☆ (@Glees_Brittana) October 10, 2020