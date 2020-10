Otro exintegrante de Menudo se suma al repudio de lo plasmado en Súbete a mi moto en streaming

Una vez más Súbete a mi moto, serie online, que puedes disfrutar a través de Amazon Prime, sigue generando polémica. Esta vez de parte de otro exintegrante, Ray Reyes quien también alzó su voz y expresó su completo rechazo hacia esta historia que a su criterio no refleja la realidad de lo vivido durante su participación en Menudo.

Esta sería la segunda vez que se genera una reacción negativa tras el estreno del pasado 9 de octubre, pues ya René Farrait calificó de abusiva, cínica y falsa esta trama que solo contó con el criterio de Edgardo Díaz, creador de la exitosa banda de los 80.

Ray Reyes se suma al repudio de lo plasmado en Súbete a mi moto en Amazon Prime

A criterio de Reyes, esta historia llegó para mostrar una realidad que no existió. Para él es inconcebible que se haya producido una trama de esta magnitud sin haber entrevistado a ninguno de los integrantes originales de la banda. Es por ello que también se niega a apoyar este proyecto que desde el pasado 9 de octubre se puede ver a través de esta plataforma streaming.

"No se puede hacer una serie completa sin contar con el relato de los protagonistas e integrantes. He visto varios capítulos y está alejada de la realidad", dijo a través de una reciente entrevista en la que además comentó que con sus declaraciones no busca ningún protagonismo ni hablar mal de una agrupación que le abrió las puertas del éxito, por el contrario, él solo quiere hacerse eco de que esta no es la verdadera historia que vivió en Menudo.

A través de su cuenta en Facebook también expresó una opinión más extensa en la que además manifestó su preocupación hacía lo que pueden pensar las nuevas generaciones acerca de esta exitosa banda. Incluso, se puso en su papel de padre al no saber ahora cómo explicarle a sus hijos y nietos todo los sacrificios, adversidades y momentos buenos y otros un tanto fuertes que sí experimentó en sus inicios como cantante.

"Yo no quiero que eso le pase un hijo mío, sinceramente no sabría qué hacer porque no hay castigo en la justicia de esta tierra que sea suficientemente fuerte para estos abusos. No es justo que ningún niño vuelva a pasar por algo parecido y no es justo que muchos medios le sigan tirando la toalla a una persona que si bien admiro mucho por su creatividad y su trabajo también es cierto que no me da la gana de callar tantas cosas que hizo", expresó en el extenso comunicado en su red social.

