Teo González cobija la comedia familiar ante la 'generación de cristal'

Teo González trata de mantenerse gran parte de su tiempo en casa, para evitar riesgos de contagio de Covid-19.

El comediante ha decidido sumarse a las presentaciones en línea, para mantenerse activo y llevar un momento de esparcimiento a su público.

El profesional de la risa está cumpliendo 37 años de carrera, la cual le ha brindado nuevas experiencias, como es el caso del primer autocinema que ofrecerá en Guadalajara.

“Es una autocomedia, porque sería un autocinema con un autoconcierto, lo que resulta una autocomedia [risas]. Es algo nuevo para mí en cuanto al concepto, pero lo veo como un teatro del pueblo, con la única diferencia de no tener butacas sino coches. Hay que pensar que dentro de los coches hay gente que se está riendo, seguramente algunas personas se bajarán de su automóvil para verlo bien. Vamos a estar muy lejos del público, a lo mejor, al final del chiste no vas a escuchar una risa grabada como en El chavo del 8, pero tienes que seguir con la onda que así es. Si les gusta algo muchísimo les pediré un cambio de luces y cláxons para saber que se están divirtiendo”, dijo Teo González.

El comediante ha estado muy sensible ante el tema de la pandemia, ya que su hija es médico, pero eso también lo inspira para nuevos contenidos en sus rutinas.

“Es algo nuevo para todos. Estamos aprendiendo a vivir y convivir de diferente manera. Lo comediantes tienen la habilidad de hacer de lo cotidiano algo chistoso, inclusive dentro de las tragedias, pero esto nos hace sacar chistes sobre esta pandemia, lógicamente midiendo el agua a los camotes, porque se nos ha ido gente, familiares amigos han muerto. Hay que tener cuidado de no lastimar a nadie , si hacemos un chiste sobre la pandemia que sea con la sutileza necesaria para no herir a nadie . Mi hija es médico y sigue haciendo el internado, lo ha vivido de cerca y también en casa porque cuando ella regresa a casa todo el protocolo de sanidad”.

Sensibilidad de los chistes

A lo largo de 37 años de carrera, ha logrado conquistar a nuevas generaciones, pero se sorprende con la llamada “generación de cristal”.

“El stand up no es ajeno a mí, porque lo hice toda la vida hace 37 años no era vendible decir stand up, me adapté muy bien con los chavos que hacen este tipo de comedia, y los jóvenes me han aceptado. Esta generación, que yo les digo de 'mazapán', porque se rompen con nada. Si te fijas bien el que se queja ni siquiera es parte de una comunidad para quien va dirigido el chiste. Me he conservado mucho en la línea de los clásicos haciendo comedia muy respetuosa, inclusive para la familia y cuando toco un tema, lo hago sin ponerle nombre, ni apellido, porque no me burlo de alguien especial, para no faltarle el respeto a nadie. Esta generación de mazapán debe entender que es comedia y nos tenemos que reír de nosotros mismos para pasarla bien, no se hace para dañar a alguien, solo para que disfruten”.

Trayectoria

Abuelo

”Voy a tener mi primer nieto a principios de noviembre, y les digo en broma: '¿Qué nombre le vas a poner?, se va a llamar Cuarentino del Covid… ¡Pobre niño!'”.

Cine

El comediante adelantó que le gustaría hacer cine como el de que Tin Tan o Cantinflas: “Me gusta ese tipo de comedia y quiero hacerlo un día no muy lejano, pura comedia familiar. Además, me gustaría hacer una obra como un monólogo, así me quitó los problemas de andar teniendo actores que de repente se creen más divos que nada”.

Chistes

Teo González no suele contar el número de chistes que tiene en sus rutinas: “Algunas vez en un show contaron cuántos chistes hice y me aventé dos horas, con casi 398 chistes. Yo jugaba en el equipo León, era portero suplente del equipo de primera división, y un día hice chistes por 8 horas; al año, en 1985 fueron diez horas [risas]”.

Reconocimientos

"Los premios son reconocimiento a tu labor, yo lo recibo y digo sí me los merezco porque he trabajado para ello. No me pongo del lado de la soberbia, pero si del orgullo, porque cada logro es un paso importante".

¿Cuándo y dónde verlo?

17 de octubre a las 22:00 horas en AutoCinema Live de la explanada López Mateos. Invitados: La India Yuridia y Freddy García. El costo de boletos va de mil 800 a dos mil 500 pesos depende del número de personas en el auto, por www.newticket.com.mx

