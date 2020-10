JD Pantoja y Kim Loaiza buscarán reinar en los Elliot Award 2020

Los Eliot Awards, reconocen cada año a los líderes digitales de habla hispana más importante del mundo, que mediante su talento, esfuerzo, originalidad e impacto están generando contenido altamente relevante en las redes sociales.

Este año los Eliot Awards presentan nuevas categorías que marcan las tendencias de contenidos y los nuevos liderazgos: How to, Beat 4 like, Esports, Better You, Storyteller, Comedia, Revelación del año y Líder digital del año.

Entre los nominados de Lider dgital encontramos a DJ Pantoja y Kim Loaiza.

Conoce a los nominados.

