Érika Buenfil relata la angustia que vivió por la inundación de su casa: “Lloré mucho, fue doloroso”

Aunque por lo general Érika Buenfil siempre se muestra de buen humor en sus redes sociales, la famosa actriz no ha pasado los últimos días por momentos agradables y es que, al igual que muchos habitantes en la Ciudad de México, fue víctima de las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales que recientemente golpearon a la capital mexicana.

Durante un reciente encuentro con medios de comunicación, la protagonista de telenovelas como Amores verdaderos narró la angustia que atravesó al ver cómo el agua infiltrada en su casa le llegaba “hasta las rodillas” y no podía ser socorrida por el cuerpo de especialistas en este tipo de desastres naturales.

“¿Se acuerdan de las inundaciones? Yo me inundé, nada más que no lo publiqué ni dije nada. Se me inundó el sótano horrible, me llegó el agua hasta las rodillas, fue un show”, confesó según recogió el reportero Edén Dorantes en un video publicado en su canal de YouTube.

Buenfil recordó los angustiosos instantes y detalló que no podían recibir ayuda de parte del cuerpo de bomberos “porque la calle estaba como un río", motivo por el que pensó en recurrir a las redes sociales, donde goza de mucha popularidad, para clamar por auxilio a través de un live pero su joven hijo, Nicolás, no la dejó.

“Quise hacer un ‘en vivo’ en ese momento para solicitar ayuda porque ni los bomberos podían entrar porque la calle estaba como un río, pero mi hijo no me permitió por la cuestión de la ubicación y porque ‘¡Mamá, se va a hacer un rollo!’, pero yo así, aguada y toda jod**a como andaba, ya quería hacer un en vivo de ‘¡Ayuda!’, pero mi hijo no me dejó y salimos adelante", comentó.

Érika Buenfil revela las pérdidas que sufrió por la inundación a su casa

La afamada intérprete de 56 años además destacó que por la inundación sufrió fuertes pérdidas materiales y daños a en los espacios de su casa, especialmente el sótano, pero no hará las reparaciones pertinentes sino hasta después de la pandemia por covid-19 pues teme contagiarse.

“Lloré mucho, fue doloroso, se perdieron cosas, pero lo material se recupera y los coches se salvaron, hubo gente que sí perdió sus coches, pero nosotros estamos bien, nada más hay que remodelar”, comentó.

“Yo había remodelado un sótano, que lo había hecho como un gimnasio y todo, pues todo se fregó y (…) ahorita con la pandemia, ya me fueron a hacer presupuesto, pero me da mucho miedo que entre gente ahorita, entonces así que se quede, ya medio alivianamos nosotros y medio limpiamos y quiero esperar, porque sí me da ansias que llegue mucha gente a mi casa porque sí va a tener que haber mucho movimiento, entonces hay que esperar”, destacó.

Asimismo, reconoció que afortunadamente al final recibió ayuda de grandes amigos que la auxiliaron para salir de aquella terrible situación desatada por las lluvias que afectaron duramente a varias colonias.

“Fernanda Familiar me apoyó, le hablé por teléfono a la una de la mañana y le pedí que por favor con sus contactos nos vinieran a ayudar y hubo gente y amigos que nos vinieron a ayudar y el agua se fue yendo sola”, concluyó Érika Buenfil.

