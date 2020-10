Lucero causa furor al vestirse como 'Valentina Villalba' y recrear su icónica escena de celos a 'José Miguel' en “Soy tu dueña”

Aunque en sus 40 años de exitosa trayectoria artística Lucero ha protagonizado numerosas telenovelas emblemáticas de la pantalla chica mexicana, sin duda alguna Soy tu dueña es una de las más memorables y queridas por el público.

La cantante y actriz invirtió toda su dedicación y talento para encarnar a la fuerte ‘Valentina Villalba’, un papel por el que tuvo que dar pelea, en esta producción de Nicandro Díaz donde vivió un romance con Fernando Colunga que acaparó por completo el gusto de la audiencia.

Hoy en día, el inolvidable melodrama es líder de audiencias en la televisión abierta con su retransmisión pese a que han pasado diez años desde su estreno y, para celebrarlo, la querida “Novia de América” decidió vestirse con la ropa de la dueña de la hacienda “Los cascabeles” y revivir una de sus “escenas favoritas”.

Lucero causa revuelo al recrear su icónica escena de celos en Soy tu dueña

A través de su cuenta en TikTok, la famosa intérprete mexicana causó excitación al publicar un video donde mediante un lip sync trajo nuevamente a la vida a la entrañable ‘Valentina Villalba’ y reavivó aquella icónica escena de celos que su personaje le arma a ‘José Miguel Montesinos’, el rol de Colunga.

Ataviada con uno de los sombreros campiranos y chalecos que usó para la telenovela de Televisa, Lucero repite desde su sala el memorable diálogo que dijo en aquella ocasión en la ficción cuando ‘Valentina’ le reitera su amor a su galán en medio de una acalorada conversación en el campo.

Mira cómo ha cambiado David Zepeda, el hombre que hizo sufrir a Lucero en “Soy tu dueña” El actor actualmente integra el elenco protagónico de "Vencer el desamor".

“¿De qué otra cosa quieres seguir hablando ‘José Miguel’? ¿De todos los besos que has repartido por el mundo y que no han significado nada para ti?”, comienza a decir la cantante de Hasta que amanezcas sobre el audio original de la novela.

“Me estoy muriendo de celos y de rabia de tan solo pensar que puedas estar con alguien más, que puedas besar a alguien más o a cualquier otra que no sea yo. Eres un estúpido, un engreído, de verdad ¿no te das cuenta que te amo, que me estoy muriendo por ti? Ahora llegaremos hasta el final”, expresa y se queda mirando a la cámara pues, en la trama, tras esta frase la protagonista le planta un apasionado beso en los labios a su amado.

“Uno más de #ValentinaVillaba, chequen sombrero y chaleco 10 años después… No me pude resistir a una de mis escenas favoritas. ¡Frases inolvidables!”, expresó la ex de Mijares en Instagram para acompañar el impresionante clip donde hace gala de sus dotes artísticos y demuestra que ‘Valentina’ sigue vive en ella.

De inmediato, la última recreación de Soy tu dueña que hizo Lucero desató una oleada de reacciones por parte de sus millones de seguidores en redes sociales quienes en cientos de mensajes la aplaudieron por su gran trabajo en esta telenovela aunque extrañaron que no estuviera Colunga al final para el beso.

“¡Esto es literalmente genial!, “Mejor actriz”, “Solo el chico faltó por haberse besado al final”, “El video es tan perfecto que si aún besaras la cámara me daría un infarto”, “Lucero mi amor, le estás tirando mucho a ‘Valentina’. Estoy enamorado, estás arrasando en TikTok” y “Lucero es ‘Valentina’ y ‘Valentina’ es Lucero”, fueron algunos de los halagos que recibió.

No obstante, esta no es la primera vez que la estrella de 51 años revive una escena de Soy tu dueña, hace algunos días también revolucionó las redes con un clip en el que rememoró los diálogos que dijo para otra escena con su famoso coprotagonista.

“¡Me voy a encargar de borrarle esa sonrisita estúpida de la cara!”, comenzó doblando en aquella ocasión.

También te puede interesar: