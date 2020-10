Mira cómo ha cambiado Mariana Botas, de actriz infantil a ‘Martina’ en Una familia de diez

Dueña de un talento, versatilidad y simpatía indiscutible, Mariana Botas ha logrado posicionarse como una de las actrices más queridas de la televisión mexicana gracias a su interpretación de la entrañable ‘Martina López’ en Una familia de diez.

Desde el año 2007, la estrella se ha hecho con un gran reconocimiento y cariño por parte del público con su impecable actuación de la caprichosa, berrinchuda y siempre a la moda hija de ‘Plácido López’ en el exitoso programa de comedia de Televisa.

No obstante, aunque hoy en día todavía goza de una gran popularidad con este emblemático rol, los éxitos de Botas como artista no se limitan a esta producción pues cuenta con más de 20 años de trayectoria artística que comenzó cuando apenas era una niña.

Así creció Mariana Botas, de actriz infantil a ‘Martina’ en Una familia de diez

Mariana Botas nació en la Ciudad de México el 29 de enero de 1990 y apenas tres años más tarde ya estaba comenzando su carrera artística como actriz de comerciales. A pesar de su corta edad, siendo tan pequeñita, disfrutaba de asistir a castings y logró aparecer en más de 70 anuncios para televisión con su dulzura, carisma y habilidades actorales.

“Una amiga de mi mamá tenía una agencia de modelos y cuando yo tenía dos, casi tres años, le dice: ‘oye, ¿por qué no llevas sus fotos a la agencia? y mi mamá: está loca, ni al caso’ (pero) dice que un día, cambiando de bolsa encontró la tarjeta y dijo: ‘las voy a llevar a ver qué (pasa)’. Entonces, empecé a ir a los castings y me gustaron muchísimo porque no tengo pena de nada”, recordó sobre sus inicios en el medio artístico durante una visita al programa SNSerio.

Mariana aseveró que su gusto en su infancia por acudir a audiciones era tan grande, que se molestaba cuando no tenía ninguno en su agenda. “Dice mi mamá que cuando salía del kínder, (…) le decía: ‘oye mamá, ¿hoy tengo casting?’ y mi mamá (me contestaba): ‘no, tampoco es diario’, yo me enojaba…”, reveló. “Yo siempre lo quise hacer. Me gusta”.

Tras su exitoso paso por comerciales, la niña con anhelos de ser una gran actriz quiso ambicionar a más en su carrera e insistió a su mamá para que la llevara a una prueba para entrar al Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) para comenzar su formación actoral más formal.

Según recordó, en aquella época había un gran casting para ingresar al centro al que quería acudir, pero su madre no estaba a gusto con la idea.

“Yo entré al CEA Infantil porque yo quería entrar. Le dije a mi mamá ‘por favor, llévame al casting’ y mi mamá ‘no estás loca, es en el Estadio Azteca, va a haber muchísima gente”, recordó que le respondió su madre; sin embargo, Mariana no se quedó con esa réplica y suplicó hasta convencerla de llevarla a la prueba a la que estima acudieron unas diez mil personas.

“La convencí, me llevó y entré al CEA. Fue sorpresa (…) fui una de las afortunadas que entró y a los pocos meses, tenía como tres o cinco meses, me cambian los horarios y tenía que estar más tiempo, tomar talleres de telenovela, de apuntador…”, detalló.

Mientras se preparaba, la jovencita logró captar la atención y obtuvo su primer papel en una telenovela en 1998: el de la protagonista infantil de Una luz en el camino, la pequeña ‘Luciana’.

Con este papel protagónico, la actriz conquistó el corazón del público con su ternura e incuestionables dotes artísticas. De hecho, ganó un Premio Bravo a la mejor actuación infantil por su trabajo en este proyecto.

“La verdad es que fue una bendición, ahora sí que fue una luz en el camino”, expresó en una entrevista al recordar la oportunidad de estelarizar esta producción con apenas ocho años de edad al lado de Guillermo Capetillo y Veronica Merchant.

A partir de ese momento, la carrera de Mariana Botas sería imparable y apenas un año después de su debut, se integró al reparto de la novela Serafín.

Posteriormente, participaría en producciones como El precio de tu amor (2000), Atrévete a olvidarme (2001) y Mujer… Casos de la vida real, donde fue parte del elenco recurrente desde el año 2000 hasta 2005. También tuvo una participación especial en La Familia P. Luche al aparecer en el episodio “Ludovico en la escuela” en el año 2002.

Sin embargo, no solo brilló en la actuación, en 2003 probó suerte como conductora infantil en el programa Hoy, donde se destacó con un segmento los sábados junto a Juan José Ulloa y Silvia Olmedo. Sobre esta actividad, ha comentado en el pasado que disfruta mucho hacerla.

Y mientras su carrera iba viento en popa, en 2007 llegó a su vida una oportunidad que no se imaginaría cambiaría su vida e impulsaría su carrera: dar vida a la caprichosa ‘Martina' en Una familia de diez, un rol que le ofrecieron y de inmediato lo aceptó.

“Hace diez años, me llaman de la oficina de Jorge (Ortiz de Pinedo, productor y protagonista de la serie) para ver si quería ir a platicar para un proyecto. Yo no tenía ni idea (…). Ya fui y me dieron el piloto del primer capítulo del programa y me dijeron: ‘bueno, este sería tu personaje. ¿Te gusta?’ Y la verdad es que me enamoré del personaje, me reí muchísimo (…)”, reveló a SNSerio.

Tras leer libreto, Mariana recuerda que comentó: “Está divertidísimo, me encanta” y la producción le contestó: “Pues si lo quieres, ahí está el personaje. Es tuyo”.

Sobre la serie, que en la actualidad va por su quinta temporada con su papel siendo uno de los más queridos, expresó: “Una familia de diez, en todos los aspectos, ha sido algo increíble. Es algo que agradezco mucho”.

Como recordaremos, esta serie terminó tras emitir 24 capítulos en su primera temporada y no volvió al aire con su segunda parte sino hasta octubre de 2019, regresando con el elenco original.

No obstante, su carrera no se detuvo en ese lapso pues fue parte de programas unitarios como La Rosa de Guadalupe en numerosos episodios como “Hundir a la güera”, “Frente a la vida” y “La elección”.

También le dio vida a 'Britny' en Esperanza del corazón (2012), tuvo una participación en Al diablo con los guapos y actuó en varios capítulos de Como dice el dicho. Asimismo, dio su voz para el doblaje de la película Trolls al español y se desempeñó como modelo.

Igualmente, fue parte del reparto de Una familia de diez en teatro donde encarnó nuevamente a ‘Martina’ y tuvo la oportunidad de recorrer muchos lugares con la apuesta en escena que hizo reír a miles desde las tablas.

Uno de los desafíos más importantes en su vida profesional llegó en 2018 con la serie de Netflix Diablero, pues ganó el papel de ‘Thalía’, una mujer muy diferente a todos los roles que ha hecho en el pasado.

De igual forma, en 2019, además de volver a meterse en la piel de ‘Martina’ para el gran regreso de Una familia de diez a la pequeña pantalla, tuvo una aparición especial en el melodrama Alma de ángel.

En la actualidad, Mariana sigue dando vida a ‘Martina López’ en la serie donde su rol ha sido el centro de atención desde finales de la cuarta temporada tras protagonizar un romance y boda fallida con su “muffin love” y su embarazo de gemelos.

Por otro lado, compagina la actuación con su faceta como vlogger de moda y estilo de vida, pues es una auténtica fashionista.

Además, con 30 años de edad, ha dejado atrás la tierna imagen de niña con la que comenzó su carrera y ha sorprendido en redes sociales al presumir su figura en trajes de baño, dando además muestras de amor propio al hacer caso omiso a las críticas que ha recibido en el pasado por su peso.

Y aunque es muy reservada en cuanto a su vida personal y actualmente no se le conoce pareja, la actriz de Una familia de diez es una mujer independiente y muy allegada a sus padres, sus dos hermanos, Andrea y Daniel y sus perros Bimba y Bantu.

