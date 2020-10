Salma Hayek muestra su lujoso baño con tuberías expuestas y vista al jardín de su mansión londinense

View this post on Instagram

Last night I participated with actor @JohnDavidWashington in the virtual ceremony: HFPA Philanthropy: Empowering The Next Generation, where over the course of the evening, they handed out 77 grants to various community service, mentoring programs, educational institutions and inner city outreaches. I was there to highlight the Las Fotos Project, a local Los Angeles organization that empowers young Latinas to find their creative voices through photography. The good news about these virtual ceremonies is that I don’t have to wear heels, the bad news is I didn’t get to meet John David Washington. Anoche participé con el actor @JohnDavidWashington en la ceremonia virtual: HFPA Philanthropy: Empowering The Next Generation, donde durante el transcurso de la velada, entregaron 77 becas a varios servicios comunitarios, programas de mentores, instituciones educativas y actividades de extensión de la ciudad. Estuvimos allí para destacar el Proyecto Las Fotos, una organización local de Los Ángeles que permite a las jóvenes latinas encontrar sus voces creativas a través de la fotografía. La buena noticia sobre estas ceremonias virtuales es que no tengo que usar tacones, la mala noticia es que no pude conocer a John David Washington. Credit: @offbaal and @Steve.anderson7 Music: @offbaal #bts #socialdistancing #photography @goldenglobes