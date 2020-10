Violeta Isfel reveló que la fama que ganó por "Atrévete a soñar" la "agobió muchísimo"

Violeta Isfel tenía más de 15 años abriéndose brecha en el medio artístico cuando interpretó a ‘Antonella Rincón Peña’ en Atrévete a soñar, una exitosa telenovela juvenil que la catapultó al estrellato en México y todo el mundo.

Sin embargo, aunque el melodrama protagonizado por Danna Paola, Vanessa Guzmán y René Strickler fue un “parteaguas” en su carrera como actriz, la fama que alcanzó por encarnar a la villana de este remake de la novela Patito feo no fue para nada satisfactoria sino totalmente abrumadora.

Violeta Isfel confiesa que no disfrutó el reconocimiento por Atrévete a soñar

Durante una reciente entrevista en el programa Miembros al aire, la estrella de 35 años reveló que pese a lo que significó para ella Atrévete a soñar, no pudo disfrutar del gran reconocimiento que ganó por su trabajo durante la transmisión de la telenovela de 2009.

Isfel explicó que en aquella época estaba ansiosa por una oportunidad donde explotar todo su talento como artista y, afortunadamente, en esta producción de Luis de Llano Macedo encontró ese espacio para hacerlo; pero, no contaba con el avasallante éxito de la novela que tendría que manejar.

"Para mí no fue divertido. Fue muy difícil", confesó, dejando estupefactos al panel de conductores. "A mí me gustaba un montón bailar, cantar, actuar y llevaba muchos años tocando puertas para encontrar esa oportunidad en donde me permitieran demostrar que podía hacerlo, que podía trabajar, que podía echarle ganas y que podía estar muy bien".

"Nadie en la empresa sabía que iba a ser el madrazo que fue. Nadie", enfatizó."Todos estábamos echándole ganas porque teníamos el back de que ya existía una versión, en este caso la argentina. Nosotros teníamos una responsabilidad para separarnos de eso".

Animada con la oportunidad de desplegar todas sus dotes artísticas con el personaje de ‘Anto’ en esta nueva versión de aquella popular historia, Violeta se dedicó en cuerpo y alma a su personificación de este entrañable rol.

"Cuando llegué, vi que podía cantar, bailar y actuar. Se me ocurrían estupideces y se las planteaba al director, me daban chance de hacerlas y surgieron un montón de cosas", recordó. Empero, la popularidad que el proyecto le otorgó, lejos de hacerla sentir plena, la agobió.

"La neta no tuve la chance de disfrutarlo", sentenció. "Me agobió muchísimo (la fama). No había entendido. Sentía que podía salir a trabajar y llegaba a mi casa y tenía mi vida normal y te das cuenta de que no", explicó.

En la plática, Violeta detalló que para ella era muy difícil tener la obligación de estar todo el tiempo sonriente y dispuesta a atender a la audiencia que la seguía en el melodrama, razón por la que esta inolvidable experiencia en su trayectoria terminó siendo agridulce.

"Tienes que estar con una sonrisa 24/7 y en disposición de atender al público cuando lo necesita, porque para ti son desconocidos, pero para ellos eres parte de su vida. Te ven en su cocina, en sus recámaras, y a mí eso me abrumo muchísimo", admitió. Y por este motivo, llegó a pensar si no era posible ser reconocida pero sin aquella gloria tan magna.

"Yo decía: '¿No puedo tener el reconocimiento por mi trabajo sin esta fama?”, destacó.

Desde entonces, han pasado más de diez años y ahora toda esta ansiedad ha quedado atrás porque Violeta Isfel no solo se place con su trabajo como actriz, sino también como empresaria y es que debido a la pandemia, lanzó un negocio de venta de hamburguesas que la tiene muy entusiasmada.

