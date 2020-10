Mira cómo ha cambiado el actor de 'Felipe Santibáñez' en “Soy tu dueña”

A pesar de que han pasado exactamente diez años desde que Soy tu dueña conquistó por primera vez la pantalla chica, la exitosa telenovela continúa acaparando el gusto del público con las excitantes tramas protagonizadas por la tenaz ‘Valentina Villalba’ en la hacienda “Los cascabeles”.

Esta impecable producción de Nicandro Díaz ha hechizado a los televidentes desde 2010 con la innegable química que sus actores protagónicos, Lucero y Fernando Colunga, proyectaron en la ficción durante sus escenas de amor, pero también con un grupo de personajes secundarios que sazonaron la historia, entre ellos, el doctor 'Felipe Santibáñez'.

En el melodrama, ‘Felipe’ es un médico de profesión y vocación que se caracteriza por ser un poco tímido, honorable y muy romántico, pero que está enamorado de la malvada ‘Ivana’, quien aunque lo rechaza, sabe cómo usarlo a su conveniencia.

Fue el actor Fabián Robles quien le dio vida a este inolvidable personaje que se ganó el cariño de los televidentes durante el estreno y actual retransmisión de esta novela; sin embargo, una década no pasa sin penas ni glorias, y Robles ha experimentado muchos cambios en los últimos años. Descubre qué fue de él.

Mira cómo luce hoy en día el eterno ‘Felipe’ de Soy tu dueña

Fabián Robles llegó al mundo en Ciudad de León, Guanajuato, el 16 de abril de 1974 y desde pequeño supo que quería seguir los pasos de su padre, el actor Fernando Robles, en el mundo de la actuación, razón por la que comenzó sus estudios de interpretación desde temprana edad.

A pesar del adiestramiento en su infancia, decidió ingresar en su juventud al Centro de Educación artística de Televisa (CEA) en 1992 con el afán de convertirse en un gran histrión. Dos años más tarde de este evento, ya estaba participando en su primera telenovela, un melodrama titulado El vuelo del águila, donde trabajó al lado de grandes estrellas como Manuel Ojeda, Jacqueline Andere, Humberto Zurita, Mariana Levy y Patricia Reyes Spíndola.

Tras sus comienzos en la pequeña pantalla, Robles no detuvo su ascenso en el medio artístico logrando participar en numerosos melodramas entre los que se destacan Lazos de amor, Amada enemiga, Tres mujeres, Primer amor, a mil x hora, Apuesta por un amor, La verdad oculta, Muchachitas como tú, Al diablo con los guapos, entre otras.

Y a lo largo de los primeros años de carrera en la televisión, resaltó dando vida a temibles villanos, hasta que en 2010 tuvo la oportunidad de hacer algo distinto y probar su versatilidad al cambiar de faceta con el papel de 'Felipe Santibáñez' en Soy tu dueña, una producción donde se reencontró con Lucero luego de trabajar juntos en Lazos de amor.

“Me complace hacer el rol de maloso, me encanta hacer villanías y hacer sufrir a los buenos de la historia, pero tengo que decir que hacer un antagónico no es tan difícil como interpretar a un bueno de la trama”, dijo en una entrevista a Notimex al hablar sobre el rol de ‘Felipe’, según recogió un blog de fanáticos de Soy tu dueña.

En esa conversación además aclaró el porqué no busca abrirse brecha en el exterior: “(Para) hacer una carrera fuera de aquí se requieren años, no es cuestión de meses. Hay que empezar de cero. A lo mejor en el país eres alguien, pero fuera no eres nadie, y la verdad tampoco quiero perder todo lo que he conseguido con mucho trabajo en México”.

Tras dar vida al buen doctor en Soy tu dueña, el intérprete continuó trabajando en la TV con melodramas como Correo de inocentes (2011) y La que no podía amar (2011) y programas como El equipo (2011) y Mujeres asesinas.

“No me han faltado satisfacciones profesionales, y eso es muy importante, porque tener 20 protagónicos y no tener ninguna satisfacción debe ser muy complicado, no tengo la imagen (de bueno) pues el formato requiere cierto perfil, y por eso es que a mí me dan los villanos, tengo cara de villano y la mirada pesada”, dijo en una plática a El Informador.

Sin embargo, en 2012 una dura enfermedad golpeó desprevenido la vida de Fabián en medio del auge de su carrera: el cáncer.

Aunque no dio detalles al respecto, el actor confesó ese año que estaba agradecido con la vida porque había padecido y superado un tipo de cáncer que no especificó. “Estoy agradecido con la vida de que me permita seguir dando lata aquí. No vamos a hacer chismes porque lo importante no es revelar el tipo de cáncer que tuve, sino decirle a la gente que lo hable”, expresó y recogió TVyNovelas.

No obstante, tras ganar esta batalla por su salud, el eterno ‘Felipe' de Soy tu dueña siguió haciéndose parte de la historia de la televisión mexicana con participaciones en numerosas producciones como Mentir para vivir (2013), La malquerida (2014), Que te perdone Dios (2015), La candidata (2016), En tierras salvajes (2017) y Por amar sin ley (2018).

Su última aparición en la pequeña pantalla fue en 2018 para Y mañana será otro día (2018) con el rol de ‘Adrián Sarmiento’.

Durante la última década, también ha sido parte del reparto de exitosos programas unitarios de Televisa como La Rosa de Guadalupe, donde actuó en capítulos de impacto como “La Hija del Sicario” o “El hombre de las palomas”; Como dice el dicho, entre otros.

Asimismo, se ha abierto brecha en el cine, actuando varias cintas y también ha derrochado talento sobre las tablas en un sinfín de obras de teatro, lo que le ha merecido un gran reconocimiento en la industria por su talento actoral en diversas plataformas

En cuanto a su vida personal, el actor de 46 años es muy hermético al respecto pero recientemente contrajo matrimonio con la artista plástica Nadezda Stankovic en una íntima ceremonia.

En su cuenta en Instagram, donde cuenta con más de 19 mil seguidores, comparte algunos aspectos de su feliz vida privada, sus proyectos y su pasión por la fotografía. Además, muestra que luce tan guapo hoy en día que hace diez años cuando dio vida a ‘Felipe Santibáñez’.

Soy tu dueña se retransmite de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Las Estrellas.

