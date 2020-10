Los Tucanes de Tijuana celebran 25 años de 'La Chona'

"Contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Todos la conocen con el apodo de Chona", es parte de la letra de la popular canción La Chona de Los Tucanes de Tijuana, que fue el primer sencillo lanzado del disco Me robaste el corazón lanzado en 1995.

Han pasado 25 años desde que se dio a conocer a los mexicanos. Hoy en día a cruzado las fronteras territoriales y del idioma; además es un sencillo que se ha lanzado tres veces porque la gente lo vuelve a recordar.

Los Tucanes de Tijuana celebran el tema de La Chona, que ha llegado a todo el mundo y con el que sorprendieron durante su presentación en el Festival de Coachella (2019).

“Es un tema de 1995, el secreto de La Chona realmente no lo sabemos [risas]. Sabemos que es una canción muy sencilla, muy dinámica, movida, simple, con arreglos muy básicos, a lo mejor eso es el ADN que engancha a la gente. Es un tema que nació espontáneamente, que nos nos complicamos para grabarla, hacer los arreglos, es la canción más fácil de interpretar, eso hace que la gente se sienta identificado con la letra, que es muy emotiva e invita a bailar. Seguimos buscando y tratando de encontrar esa formula, esa esencia única de La Chona para implementar a las demás canciones, pero no hemos podido lograr esa meta [risas]”, señaló Mario Quintero.

El vocalista añadió, "La Chona nació primero que mucho de nuestros hijos, es el himno de Los Tucanes, que se ha vuelto viral a nivel mundial. Nos da mucho gusto decirlo con toda humildad que La Chona nos ha dado muchas satisfacciones, no pierde su trote, es una canción cantada por muchos compañeros. El público la convirtió en un referente con con sus bailes, memes y muchas cosas interesantes. La Chona vino a dar placer a muchas etapas de la vida".

Los Tucanes de Tijuana viven un momento especial en su carrera, primero por los cambios que se han suscitado en su agenda de conciertos y segundo, por entrar a nuevos terrenos, donde la tecnología se vuelve su mejor aliado.

La agrupación norteña detalla lo que será su concierto vía streaming este fin de semana, que será una oportunidad de que el mundo conozca a los intérpretes de la famosa canción La Chona.

“Daremos un concierto internacional para nuestra gente en México, Estado Unidos, Guatemala, un país noble para nuestra música; además de Colombia, Honduras, Chile, Argentina y Venezuela. Nos escriben mucha gente de España, donde ya llevamos la música a Galicia, donde somos embajadores de la música norteña en esa ciudad. Este concierto online nos dará oportunidad de dirigirnos a esas personas que no conocen la cara de la agrupación para que sepan quién canta La Chona, El tucanazo, Me gusta vivir de noche , El centenario y otros corridos”, señaló el vocalista Mario Quintero.



Corridos sin censura

La agrupación mexicana se está adaptando a la nueva normalidad y adelantó que en su livestream cantarán sus corridos sin censura.

"Estamos emocionados y felices de hacer este concierto streaming, en el que experimentaremos con arreglos, retomar canciones empolvadas y vamos a cantar de todo, no hay restricciones para cantar corridos o ciertos temas. Habrá corridos, cumbias baladas, rancheares, norteñas, de todo. No sabemos cuánto durará el show, ya saben que somos de carrera larga, la energía de la pila de la banda es bastante amplia… ¿cuánto aguantaremos muchachos?", dijo Mario Quintero.

Nuevo disco

"Estamos terminando la producciónn de la tercera temporada de corridos. El descanso de la pandemia nos dio la oportunida de terminarlo, ya salió el primer capítulo, porque el disco se lanzará el 20 de noviembre".

Grammy Latino

Los integrantes de la agrupación hablaron sobre las críticas que se dieron por relegar algunas nominaciones para el Regional Mexicano, en la ceremonia de este año.

"Es muy importante apoyarnos todos, de cualquier manera vamos a seguir grabando. Cuando te nominas te sientes feliz y cuando no, no te sientes tan feliz. Hay que apoyar a los nominados, porque nosotros hemos tenido muchas nominaciones y un premio Grammy latino. La Academia o los miembro siento que están descuidando esta categoría tan importante, no es porque sea mi parte del regional mexicano, sino que debe estar ahí. Lo importante es que no te gane la envidia, sino la emoción y estar felices por los que fueron nominados", dijo Mario.

¿Cuándo y dónde verlos en streaming?

17 de octubre a las 21:30 horas. Boletos 149 pesos por https://www.eticket.mx

