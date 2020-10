Súbete a mi moto: Este es el exintegrante de Menudo que asegura que fue abusado sexualmente y crítica lo plasmado en la serie

Se siguen sumando críticas y comentarios negativos desde el estreno de Súbete a mi moto serie online que llegó a Amazon Prime el pasado 9 de octubre.De manera individual y natural cada uno de sus exintegrantes han levantado su voz para coincidir siempre en un mismo punto: la historia contada por Edgardo Díaz no refleja nada de lo que realmente vivieron cada uno de los jovencitos que pertenecieron a la famosa banda Menudo.

Esto es lo que más ha molestado a cada uno de los que se han expresado en contra de esta historia que solo tiene una versión de los hechos. La más reciente declaración la hizo Angelo García quien estuvo en el período de 1988 a 1990, tres años en los que vivió los más exitosos momentos, pero también las más duras situaciones en las que incluso fue abusado sexualmente.

Otro exintegrante de Menudo se suma al repudio de lo plasmado en Súbete a mi moto en streaming En esta oportunidad Ray Reyes es quien expresó su opinión acerca de lo que ha visto en la serie que estrenó Amazon Prime el pasado 9 de octubre.

Angelo García asegura que fue abusado sexualmente y crítica lo plasmado en Súbete a mi moto serie online

García hizo una de las más contundentes declaraciones, pues él señala que no es la primera vez que manifiesta que durante su exitosa etapa musical vivió las más gratificantes experiencias, pero también debió afrontar, sin aún estar preparado, todo lo que fue el aceptar ser abusado sexualmente por unos amigos del creador de la banda.

"Edgardo Díaz no me abusó sexualmente, fueron amigos, personas cercanas a él. Estoy seguro de que no fui el único que sufrió abuso sexual y por muchos años yo cargué dentro de mi espíritu y dentro de mi alma un sentido de culpabilidad: '¿Qué fue lo que yo hice que me causó sufrir eso?"", dijo durante una entrevista al programa Ventaneando.

Esto dejó sorprendida a la audiencia y a sus seguidores quienes en otras oportunidades ya habían escuchado parte de sus acusaciones. "Yo sufrí abuso sexual, yo creo que durante casi mi niñez entera, porque empezó a los seis y el último abuso pasó como a los 14, casi 15, fue una etapa bien grande dentro de mi vida en que aprendí del sexo en una manera incorrecta", añadió.

A su criterio, él no fue el único en vivir estas malas experiencias, pero prefiere callar a hablar por el dolor de los demás. También dijo que más allá de esto sufrió de explotación y largas horas de trabajo en los que hasta enfermos debían asistir a entrevistas y shows en vivo.

"Nos hacían trabajar enfermos, con fiebre. En la serie no compartieron lo que en realidad pasó con la apendicitis, lo cuentan en la miniserie, no pasó como…no estábamos grabando la miniserie de Menudo", dijo.

Exintegrante de Menudo arremete contra la serie streaming Súbete a mi moto, la califica de "falsa y cínica" René Farrait reaccionó duramente en contra esta historia que estrenó Amazon Prime el pasado 9 de octubre.

