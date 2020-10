Hijo de Cuauhtémoc Blanco participará en MasterChef México

View this post on Instagram

Feel it, breathe it, believe it And you'll be walking on air Go try, go fly, so high And you'll be walking on air . . . . . . . . . . . . . . . . #CBS #Cuau #Photoshoot #Handsome #Pose #CuteGuy #MenStyle #Likes #Tap #TapTap #DoubleTap #LikeIt #LoveIt #Tags #InstaMen #InstaFashion #Geek #CuauBS