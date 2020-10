Manuel Mijares endulzará las fiestas decembrinas con disco navideño

Manuel Mijares es uno de los cantantes mexicanos más reconocidos a nivel mundial. Cuenta con una trayectoria de cuatro décadas en la música, pues ha cautivado con su voz en temas como Para amarnos más, Bella, Soldado del amor, entre muchos otros.

Te puede interesar

Disney incluye avisos de contenido racista al comienzo de sus películas clásicas Desde el pasado año el servicio de streaming ha comenzado a revisar su contenido y añadir advertencias

Pero en esta ocasión, Mijares decidió consentir a su público con un disco de Navidad, el cual cuenta con el tema Ven a cantar, a lado de grandes artistas como Daniela Romo, Yuri, Pandora, Denise de Kalafe, Tatiana, Arianna, Óscar Athié y Hernaldo Zúñiga.

Durante una charla con Publimetro, Manuel Mijares habló sobre cómo surgió la idea de hacer un álbum navideño y también sobre el proceso creativo para llevarlo a cabo.

“Me pareció una buena idea porque yo nunca había grabado un disco de Navidad salvo en la participación que tuve en 1986 y 1987 en Ven a cantar con La Hermandad, entonces yo dije ‘va, vamos a hacerlo’ porque me pareció algo único. Por ejemplo, los discos de Navidad en Estados Unidos son muy comunes entre los artistas y se quedan para siempre en los hogares, cada artista tiene sin disco de Navidad, desde Elvis Presley, Frank Sinatra, Michael Bublé, Celine Dion, entre muchos otros. Pero aquí en México tenemos aquellos de 1980 y luego Las Pandoras sacaron hace dos o tres años un disco muy bonito de Navidad, Emmanuel también muy bueno hace dos años y el año pasado le aumentó canciones, entonces me pareció una buena idea entrarle también; además, como yo soy muy navideño me encantó”, explicó el cantante de 62 años de edad.

Manuel Mijares destacó que el disco grabado con La Hermandad fue muy vendido, por lo que le entusiasma reencontrarse con las canciones que han marcado a millones de familias. Además, señaló que este álbum cuenta con un dueto junto a su hija Lucerito.

“El disco con La Hermandad es un álbum que en Navidad sigue sonando desde hace 34 años y las personas lo siguen poniendo en su casa (…) Para este disco viene otro dueto con mi hija Lucerito, ya habíamos hecho una colaboración juntos hace dos discos en el Rompecabezas I, de una canción que se llama Vencer al amor, que a la gente le gusta mucho y a mí, la verdad, se me antojó hacer algo con ella porque me encanta como canta, siempre está metida en la música y le dije que cantáramos un canción de Jesús Adrián Romero que se llama Mi universo, que es un tema que Lucero y yo se la cantamos a Lucerito en su primera comunión y pensé que esa canción viene muy al caso con Jesús y el disco, entonces yo quise como capricho esa y a Lucerito le quedó muy bien”, mencionó Mijares.

En cuanto a los nuevos arreglos que cuenta el álbum, Manuel Mijares enfatizó que es un reto presentar nuevas versiones de canciones ya reconocidas por el público.

“Hay que mantener lo tradicional pero donde nosotros pudimos jugar un poco es en el tipo de arreglos y en todo el repertorio de canciones, yo creo que ahí está la clave, no copiar lo mismo de siempre porque sino la gente va a pensar que es más de lo mismo. Es un disco muy divertido, hay canciones movidas, tranquilas, hay buenas sorpresas, a mí me sorprendió mucho los arreglos. Sabemos que los discos de Navidad son solo para noviembre y diciembre pero lo que me gusta es que cada año vuelven a resurgir y la gente los valora mucho. Las versiones están muy bien hechas, fue un disco que costó un poco de trabajo porque el productor es italiano, entonces los villancicos no los conocen, entonces le costó un poco en ese sentido porque la cosa no era copiarlos pero a mí me divirtió mucho hacerlo, me encantó”, dijo.

El cantante también aseveró que en estos tiempos difíciles por la pandemia de Covid-19, este disco podrá traer alegría a los hogares, ya que más que nunca será un momento de unión y respeto al prójimo.

"Sin duda es un disco que nos unirá, es para que la gente la pueda pasar bien un rato y disfrute de canciones navideñas pero con una versión fresca", comentó Mijares.

CITA

“Las canciones están muy bien hechas, son temas que a la gente le gustarán muchísimo en estos momentos complicados y que para mí fue algo muy especial hacer", dijo Manuel Mijares.

CLAVES

-El álbum navideño de Mijares recibe el nombre de ¡Feliz Navidad! y será lanzado el próximo 6 de noviembre.

-El disco cuenta con 12 canciones entre ellas Ven a cantar, Feliz Navidad, Dime señor, Adeste Fideles, Esta Navidad, entre otras.

-La canción Ven a cantar ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

-El disco cuenta con colaboraciones de artistas como Vanesa Martin, Manuel Medrano y Joy, entre otros.

-El cantante afirmó que su hija Lucerito tiene un gran talento como cantante y quiere seguir haciendo duetos con ella.

–Manuel Mijares prefiere que sus hijos terminen sus estudios y después se dediquen a la música.

–Dime señor, Popurrí navideño de canciones, Mamacita ¿Dónde está Santa Claus? son otras de las canciones que integran el disco.

CIFA

20 millones de discos vendidos, 30 álbumes de estudio y decenas de reconocimientos tiene en su haber Manuel Mijares.

TE RECOMENDAMOS VER