Yulianna Peniche confiesa si le molesta que la recuerden como la “maldita lisiada” de María, la del barrio

En 1995, María, la del barrio marcó la historia de la televisión mundial al presentar dentro de su trama una de las escenas de telenovelas más emblemáticas de todos los tiempos: el momento en el que la malvada ‘Soraya Montenegro’ ataca a su hijastra en silla de ruedas, ‘Alicia Montalbán’, tras verla muy cariñosa con el dulce ‘Nandito’.

En el melodrama, Itatí Cantoral y Yulianna Peniche tuvieron la mayor responsabilidad de llevar a las pantallas esta secuencia que impactó a los televidentes de la época, encarnando la primera a la icónica villana y la segunda, a la tierna jovencita enamorada de ‘Nando’, un papel interpretado por Osvaldo Benavides.

“Eran muy felices”: Actriz habla del romance que vivieron Thalía y Fernando Colunga cuando grababan ‘María, la del barrio’ Yulianna Peniche compartió todo lo que recuerda de este noviazgo durante una transmisión en vivo.

Desde el final hace más de dos décadas de esta historia protagonizada por Thalía y Fernando Colunga, la memorable escena donde Itatí le grita histérica a la joven “maldita lisiada” y la tira de la silla ha resistido el paso del tiempo al punto de que las actrices siguen siendo recordadas por ese dramático instante.

Sin embargo, aunque Cantoral ganó reconocimiento internacional por su actuación en este emblemático rol; Peniche se quedó con la fama y también con un nuevo sobrenombre pues desde entonces pasó ser reconocida por el público como “la maldita lisiada”.

Yulianna Peniche revela si le afecta que la llamen “maldita lisiada” desde María, la del barrio

Ahora, 25 años después de la salida al aire de aquella inmortal secuencia, Yulianna Peniche reveló en un reciente encuentro con la prensa que recuerda con mucho afecto a su papel de ‘Alicia’ en María, la del barrio y no le molesta que todavía la llamen con el insulto que recibió su personaje.

"¿Cómo me va a causar algún problema si la gente se acuerda de mí?, fue mi quinta telenovela, para mí al contario, es un honor que la gente me tenga tan presente porque la verdad es que nunca se les va a olvidar (…). Hasta que sea viejita voy a ser 'la malditita lisiada”, expresó ante las cámaras de varios medios, entre ellos, el reportero Edén Dorantes.

No obstante, aunque ahora dicho apodo la llena de satisfacción al saberse reconocida, durante su adolescencia, sí hubo un momento en el que llegó a afectarle que la llamaran así.

"El problema lo tenía cuando iba a la preparatoria porque este personaje lo hice cuando iba en segundo de secundaria. Entonces cuando (…) cambié de colegio, la gente en buena onda y en mala onda me decían 'ahí va la maldita lisiada' y yo decía: 'ya supérenlo", recordó.

"Ahí sí me molestaba, pero era cuando estaba chiquita, cuando tenía 16 años decía: 'Ay ya, lo hice hace 2 años, ¿qué les pasa?', y ahorita por supuesto que no tengo ningún problema, al contrario, recuerdo el personaje con mucho cariño", señaló.

De hecho, Yulianna admitió que se ríe a carcajadas cuando vuelve a ver la famosa escena: "Me ataco de la risa porque es totalmente melodramática, un drama total y lo recuerdo con mucho cariño".

Asimismo, develó que no ha lucrado con esta frase, que confesó es de la autoría de la protagonista de La mexicana y el güero, pero sí ha hecho muchas parodias sobre la escena.

“No he lucrado. Todavía no vendo lo de la maldita lisiada, se volvió una escena icónica, en todo el mundo, es impresionante, qué te puedo decir, me encanta que me sigan recordando, he parodiado mi escena muchas veces con Itatí Cantoral en muchos programas”, finalizó.

