Conductor Roberto Carlo se despide entre lágrimas de "Sale el Sol"

Luego de ser parte del elenco del programa matutino Sale el Sol, el conductor Roberto Carlo se despidió entre lágrimas de sus compañeros y la producción del proyecto.

Durante su último programa, el presentador se mostró feliz y agradecido por todo lo aprendido y logrado en más de tres años de conducir la emisión. A su vez, la producción le preparó un homenaje con el que recordaron muchos de los mejores momentos que protagonizó el también actor.

“Toda la familia de Sale el Sol estamos reunida para darle mucho cariño a un ser que se ha vuelto nuestra familia. El convivio de todos los días nos ha hecho hermanar. Es un ser honesto, gran compañero, súper amigo y un ser humano extraordinario y gracias a Sale el Sol pudimos conocerlo", dijo emotiva la conductora Luz María Zetina.

En modo de agradecimiento el conductor tomó la palabra y dijo: "Es un día claroscuro, una montaña rusa de emociones. Esta ha sido una familia maravillosa que me ha acompañado durante cuatro años, sobre todo ustedes que me dieron la oportunidad. Con el paso de los meses me cobijaron y hoy quiero decir gracias. Este sueño termina aquí en Sale el Sol e Imagen TV por lo pronto".

Tras una semblanza del actor, él respondió: "Desde que se anunció que me iba de esta familia, me los llevo en el corazón siempre. Han sido casi cuatro años de reír, llorar y sostenernos. Esto sigue porque lo que se construye con el corazón perdura para toda la vida. Ustedes me acompañaron a ser libre y ese compromiso que hablaron en la semblanza continúa, no sólo con mi comunidad LGBT, sino con ustedes, las familias mexicanas que me entendieron, aceptaron y respetaron. Gracias".

Finalmente, los miembros de la producción despidieron a Roberto Carlo con el emotivo tema 'No me voy' en vivo, lo que hizo que el conductor no pudiera contener más las lágrimas y rompiera en llanto, mientras todo el elenco se abrazaba muchos soltaron algunas lágrimas y se mostraron felices de los momentos que vivieron juntos como una familia.

