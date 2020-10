Jennifer Lopez cautiva con un pantalón estilo 'paper bag' de piel de cocodrilo y body negro

View this post on Instagram

Salsaaaaaa yeah!!😁 . . . . . . … .. #jlo #JenniferLopez @jlo #JLoJenniferLopez #salsa #JennyFromTheBlock #jlovers #jlofans #jlomyidol #teamjlo #jlofashion #jloquote #quotes #latina #onthe6 #allihave #jlopez #jenniferlopezforever #jenniferlopezstyle #jlomyidol