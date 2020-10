Kourtney Kardashian hipnotiza con sobretodo de cuero marrón y botas mosqueteras de gamuza

Kourtney Kardashian sigue demostrando que es todo un referente de moda global al igual que sus famosas hermanas. Y es que la empresaria no solo puede acoplar sus espectaculares outfits a las últimas tendencias de cada temporada, sino que además da continuas lecciones a la hora de vestir que la han impuesto como una auténtica trendsetter con millones de fieles que corren a replicar su estilo.

Kourtney Kardashian cautiva en crop top de seda beige y pants blancos a la cintura La empresaria de 41 años dio una nueva lección de estilo.

En días recientes, la socialite de 41 años cautivó al modelar por las calles de Nueva York un sensacional atuendo para conquistar en otoño en el que combinó a la perfección varias piezas statement con las que además de acertar con su decisión de moda, como de costumbre, definitivamente logró que los ojos del mundo se posaran sobre ella.

Kourtney Kardashian cautiva en mini vestido estampado, maxi abrigo de cuero y botas sobre la rodilla

La estrella de Keeping up with the Kardashians fue captada por la prensa derrochando el mejor estilo en su llegada al exclusivo club social Zero Bond el pasado sábado 10 de octubre junto a su nueva mejor amiga, la influencer Addison Rae, para festejar el cumpleaños número 20 de la joven, celebrado el 6 de octubre, informó Daily Mail.

Para el festejo privado en lujoso establecimiento, la creadora de Poosh deslumbró con un auténtico atuendo de alta costura en colores coordinados compuesto por un sobretodo de cuero marrón que llevó perfectamente combinado con un mini vestido blanco con estampado de mármol en tonos dorados firmado por Jil Sander.

Kourtney combinó su vestido de seda, con mangas largas y cuello cisne, con unas hermosísimas botas mosqueteras en gamuza color chocolate de Yeezy, que abrigaron sus tonificadas piernas del frío de la noche.

En cuanto a los complementos, la madre de tres optó por sacar a pasear por la Gran Manzana una lujosa mini bolsa Hermès Birkin de piel de cocodrilo también en marrón oscuro y remató con un cubrebocas color nude a juego en cumplimiento con las medidas sanitarias ante la covid-19.

Para finalizar el look otoñal, la celebridad llevó su larga y sedosa melena negra impecablemente separada a la mitad y un maquillaje cargado con ojos pintados con un estilo smoky, labios pintados con brillo labial nude y un rostro perfectamente contorneado con bronceador.

La noche del sábado, las inseparables besties además se combinaron pues la estrella de TikTok lució muy guapa pantalones a la cintura de piel marrón, a juego con el abrigo de “Kourt”, que usó con un mini corsé Dolce & Gabbana verde con print militar y un par de “creepers shoes” de cuero negro.

Addison al mismo tiempo completó con accesorios, una pequeña bolsa y una mascarilla negra para armonizar con su outfit. De acuerdo al diario británico, en la especial celebración a puertas cerradas también estuvieron sus amigos Simon Huck, Phil Riportella y Stacey Bendet.

Posteriormente, el domingo 11 de octubre, Kourtney Kardashian compartió una imagen a través de su cuenta en Instagram donde alardeó la original apuesta de moda con la que toda fashionista sueña sin el maxi abrigo encima para mostrar la exquisita combinación del llamativo vestido y las botas de la línea de moda de su cuñado, Kanye West.

“Lea todo al respecto”, escribió Kardashian en la descripción de la foto donde aparece posando de pie sobre pilas de periódicos con un sofá verde opaco y una pared de ladrillos erosionados al fondo.

“Trendy”, la elogió su ex Scott Disick al pie de la publicación. Por otro lado, una fan la alabó: “Tu estilo es único y perfecto”. Mientras, otro usuario se unió al hilo de más de 3,000 comentarios y señaló: “Lindas botas”.

