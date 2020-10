Por estas razones no debes perderte La Maldición de Bly Manor en streaming

View this post on Instagram

Regresando con #VictoriaPedretti (de la serie «You») 🙋🏻 #OliverJacksonCohen (El Hombre Invisible) 🙋🏻‍♂️ y otros miembros de #LaMaldiciónDeHillHouse 😱👻 #Netflix estrenará el 09 de octubre #LaMaldiciónDeBlyManor 🎉❤️ segunda parte de la serie de terror antológica del director #MikeFlanagan (Doctor Sueño) 🎬🙋🏻‍♂️ que esta vez nos presentará la historia de una joven institutriz de dos niños, que pierde la cordura cuando comienza a ver fantasmas 😰👻 ¿la verás? 🎉🎃 . Revisa el trailer y toda la información en www.Cinebooom.cl ❤️ . #MeGustaCinebooom 💣💥