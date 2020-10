Descubre qué fue del guapo 'Joaquín Mascaró' de "Rebelde"

View this post on Instagram

Ayer y hoy !!! El mejor equipo que me podía tocar!!!! Lo elegiría hoy y siempre !!! Y A ustedes dos!!! Que ya no están acá!! Gracias siempre por seguir allá!!😍😍☺️☺️☺️ no hay día que no los recuerde con una sonrisa gigante !!!! Por qué el orgullo le gana siempre al extrañar !!! Que felicidad lo que me dieron!! Que felicidad lo que compartimos !!! Nunca dejen que el sentimiento de nostalgia sea más grande que el de felicidad al recordar a alguien que ya no está !!! Por qué la vida termina para todos igual!! Y nadie esta exento… a disfrutar, a sonreír, a gozar!! Que la vida es un carnaval !! Y es una sola !!! ❤️❤️😍😍😍🙃🙃🙌🏻🙌🏻🙌🏻☺️☺️☺️☺️☺️#AMOR#PADRES#ORGULLO#FELICIDAD