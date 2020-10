Este es otro de los personajes que estará en la tercera temporada de The Boys

Las sorpresas no se acaban tras el final de la segunda temporada The Boys, pues ya sus seguidores están más que atentos a todo lo que su creador Eric Kripke irá develando sobre la nueva entrega que se estrenará en 2021. Un ejemplo de ello, es que el showrunner ofreció una interacción muy divertida en su red social en la que respondió a diversas inquietudes del público destacando así si incluirá nuevos personajes a la irreverente historia de supérhéroes. La respuesta fue afirmativa y aquí te la develamos.

Se trata de Love Sausage quien apareció de forma muy fugaz en el capítulo 6 de la segunda temporada como el hermano de Kimiko, Ryan y Stormfront. Éste destacó por su particular habilidad de acabar con los obstáculos y sus adversarios a quienes derrumba por completo con su miembro, siendo así uno de los personajes más extravagantes y que Kripke incluirá y le dará más protagonismo pese a lo absurdo de sus "poderes".

Esta confirmación la hizo a través de la dinámica de Twitter de preguntas y respuestas rápidas en la que ofreció importantes detalles de lo que se viene en 2021.

