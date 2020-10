Zac Efron celebra su cumpleaños 33 y su novia luce encantadora con un mini vestido negro combinado con camisa oversize

View this post on Instagram

🚨 NEW 🚨 ————————————- BRASIL:: Mais fotos do Zac comemorando seu aniversário com amigos em Byron Bay na Austrália. . . USA:: More pictures of Zac celebrating his birthday with friends in Byron Bay, Australia. . . SPANISH:: Más fotos de Zac celebrando su cumpleaños con amigos en Byron Bay Australia. ————————-+————————– Credit Photo :: @sra.efron 📌❤️