Carmen Villalobos impacta en un enterizo de cuero con cremallera central

Hace pocas semanas, Carmen Villalobos sorprendió a sus fans cuando presentó su nuevo look en su Instagram. La protagonista de Sin senos no hay paraíso ya no es una sensual morena.

La actriz colombiana acudió al salón de belleza para cambiarse el color de cabello, y luego de que su estilista le aplicara una variante de la técnica del balayage, Carmen se convirtió en una flamante rubia.

Con un atuendo negro, Carmen Villalobos mostró con orgullo los resultados. Se dice que este cambio de imagen podría deberse a que en unas semanas comenzarán las grabaciones del remake de la telenovela “Café con aroma de mujer”, en la que la colombiana asumirá uno de los papeles protagónicos.

Puede que los fans de Carmen estén algo nostálgicos, por lo que en cuentas paralelas de redes han compartido algunas imágenes del pasado de la actriz, resaltando una en la que aparece junto a su ahora esposo, Sebastián Caicedo.

Carmen Villalobos, recostada a su pareja, tiene puesto un vestido en forma de enterizo hecho completamente de cuero, con una cremallera central. La prenda, de cuello estilo gabardina, no tiene mangas y le queda como un guante.

La colombiana se ve con su cabellera azabache larga, por debajo de los hombros, muy distinta a la actualidad. Al momento de la foto, no se había casado con Sebastián y ambos se encontraban filmando 'Sin senos', lugar donde se conocieron y enamoraron.

